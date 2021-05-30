Ковачич вошел в элитный клуб четырехкратных победителей Лиги чемпионов

30 мая 2021

Матео Ковачич, Getty Images

До абсолютного рекордсмена хорвату осталось добыть два заветных кубка.

Победа лондонского Челси над Манчестер Сити в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 (1:0) позволила центральному полузащитнику "синих" Матео Ковачичу стать автором редкого достижения.

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Дело в том, что в свои 27 лет игрок центральной линии сумел победить уже в четырех розыгрышах главного европейского клубного трофея, что позволяет причислить его к числу 32-х исполнителей, которым в разные периоды истории мирового футбола удавалось четырежды поднимать над своей головой кубок Лиги чемпионов.

Поскольку мадридский Реал является наиболее титулованным клубом в истории данного состязания (13 побед), то очевидно, что множество его футболистов оказались представлены в этом перечне.

В частности, Ковачич также относится к этой группе, сумев за время выступлений в составе "галактикос" трижды побеждать в финальном поединке.

Кроме него, в "элитную" группу входят также следующие футболисты Реала разных лет: Сантиестебан, Матеос, Сантамария, Иглесиас, Рамос, Марсело, Бензема, Варан, Иско, Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро и Бэйл, к которым присоединяются представители Барселоны: Месси, Иньеста и Хави, а также футболист Ливерпуля Фил Нил.

Также, в списке присутствует Кларенс Зеедорф с победами в составе Аякса, Реала, и Милана (дважды). Четыре трофея доставались Жерару Пике (три за Барселону, один — за Манчестер Юнайтед) и Тони Кроосу (три за Реал, один — за Баварию).

Такие игроки Реала, как Ди Стефано, Риаль, Саррага, Маркос Алонсо, Лесмес и Хуанито Алонсо, исполнители Милана Паоло Мальдини и Костакурта, а также Криштиану Роналду (четыре победы с Реалом и одна с Манчестер Юнайтед), имеют в своем активе по пять трофеев Лиги чемпионов.

Возглавляет рейтинг Пако Хенто — единственный в истории футболист, который побеждал в шести розыгрыша главного клубного турнира Старого Света (1956 – 1960, 1966).

Команды
статьи по теме:
Сезар Аспиликуэта, getty images 30 мая 2021 Аспиликуэта: Хаверц бежал как сумасшедший, он заслужил свой гол
Маркос Алонсо, Getty Images 30 мая 2021 Впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл Лигу чемпионов
Хосеп Гвардиола, Getty Images 30 мая 2021 Гвардиола — о неудачном финале Лиги чемпионов: Игроки Манчестер Сити отдали все ради победы
Александр Зинченко, getty images 30 мая 2021 Зинченко — лучший игрок Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов по версии Whoscored
Нголо Канте, Getty Images 30 мая 2021 Канте — лучший игрок финала Лиги чемпионов
Нголо Канте, Getty Images 30 мая 2021 Канте: Игрок матча и мысли о Золотом мяче? Это второстепенные вещи
Манчестер Сити - Челси, Getty Images 30 мая 2021 Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча
Манчестер Сити — Челси, Getty Images 30 мая 2021 Манчестер Сити — Челси. Наши оценки
Мейсон Маунт, getty images 30 мая 2021 Маунт — о победе в Лиге чемпионов: Я не могу выразить словами — это невозможно
Эдуар Менди, Getty Images 30 мая 2021 Менди повторил рекорд Лиги чемпионов по сухим матчам
Рахим Стерлинг, Getty Images 30 мая 2021 Стерлинг и Уокер подверглись расистским нападкам после поражения в финале Лиги чемпионов
Тиаго Силва, Getty Images 30 мая 2021 Тиаго Силва: Надеюсь, что в следующий год проведу в Челси
Томас Тухель, Getty Images 30 мая 2021 Три сезона подряд Лигу чемпионов выигрывает команда с немецким тренером
Томас Тухель, Getty Images 30 мая 2021 Тухель — о победе в Лиге чемпионов: Челси хотел стать камнем в ботинке Манчестер Сити
Томас Тухель, getty images 30 мая 2021 Тухель впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов
Кай Хаверц, Getty Images 30 мая 2021 Хаверц — о триумфе Челси в Лиге чемпионов: Я ждал этого момента 15 лет
Кай Хаверц, Getty Images 30 мая 2021 Хаверц, Канте, Фоден и Джеймс номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Манчестер Сити — Челси, Getty Images 29 мая 2021 Челси выиграл Лигу чемпионов, обыграв Манчестер Сити
Томас Тухель, Getty Images 30 мая 2021 Челси продлит контракт с Тухелем
Суперкубок УЕФА, Getty Images 30 мая 2021 Челси сыграет с Вильярреалом в Суперкубке УЕФА
Игроки Челси, Getty Images 30 мая 2021 Эмоции футболистов Челси после победы в финале Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100