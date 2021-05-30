Ковачич вошел в элитный клуб четырехкратных победителей Лиги чемпионов

До абсолютного рекордсмена хорвату осталось добыть два заветных кубка.

Победа лондонского Челси над Манчестер Сити в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 (1:0) позволила центральному полузащитнику "синих" Матео Ковачичу стать автором редкого достижения.

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Дело в том, что в свои 27 лет игрок центральной линии сумел победить уже в четырех розыгрышах главного европейского клубного трофея, что позволяет причислить его к числу 32-х исполнителей, которым в разные периоды истории мирового футбола удавалось четырежды поднимать над своей головой кубок Лиги чемпионов.

Поскольку мадридский Реал является наиболее титулованным клубом в истории данного состязания (13 побед), то очевидно, что множество его футболистов оказались представлены в этом перечне.

В частности, Ковачич также относится к этой группе, сумев за время выступлений в составе "галактикос" трижды побеждать в финальном поединке.

Кроме него, в "элитную" группу входят также следующие футболисты Реала разных лет: Сантиестебан, Матеос, Сантамария, Иглесиас, Рамос, Марсело, Бензема, Варан, Иско, Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро и Бэйл, к которым присоединяются представители Барселоны: Месси, Иньеста и Хави, а также футболист Ливерпуля Фил Нил.

Также, в списке присутствует Кларенс Зеедорф с победами в составе Аякса, Реала, и Милана (дважды). Четыре трофея доставались Жерару Пике (три за Барселону, один — за Манчестер Юнайтед) и Тони Кроосу (три за Реал, один — за Баварию).

Такие игроки Реала, как Ди Стефано, Риаль, Саррага, Маркос Алонсо, Лесмес и Хуанито Алонсо, исполнители Милана Паоло Мальдини и Костакурта, а также Криштиану Роналду (четыре победы с Реалом и одна с Манчестер Юнайтед), имеют в своем активе по пять трофеев Лиги чемпионов.

Возглавляет рейтинг Пако Хенто — единственный в истории футболист, который побеждал в шести розыгрыша главного клубного турнира Старого Света (1956 – 1960, 1966).