Хаверц, Канте, Фоден и Джеймс номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стартовало голосование за лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси одержал минимальную победу над Манчестер Сити (1:0).
На престижное звание претендуют четыре футболиста — один защитник и три полузащитника — Рис Джеймс, Нголо Канте и Кай Хаверц (все трое — Челси), а также Фил Фоден (Манчестер Сити).
Проголосовать за лучшего игрока недели можно на официальном сайте УЕФА.
Отметим, что Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.
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