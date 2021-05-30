Хаверц, Канте, Фоден и Джеймс номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В четверку лучших не вошел ни один нападающий.

Стартовало голосование за лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси одержал минимальную победу над Манчестер Сити (1:0).

На престижное звание претендуют четыре футболиста — один защитник и три полузащитника — Рис Джеймс, Нголо Канте и Кай Хаверц (все трое — Челси), а также Фил Фоден (Манчестер Сити).

Проголосовать за лучшего игрока недели можно на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.