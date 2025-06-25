Ярмоленко: Робитимемо все можливе й неможливе щоб дістатися основного етапу Ліги чемпіонів

25 червня 2025

Андрій Ярмоленко, Getty Images

Гравці київського Динамо націлені на подолання всіх майбутніх кваліфікаційних раундів єврокубка.

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко в ході пресконференції поділився своїми думками щодо участі в Лізі чемпіонів-2025/26.

"Біло-сині" стартують із другого кваліфікаційного раунду турніру. Уже відомо, із ким вони можуть двічі зустрітися ближче до завершення липня.

"Ми дуже хочемо дістатися основного етапу Ліги чемпіонів і будемо робити все можливе й неможливе для цього. Зараз поїдемо на збори, а потім будемо готуватися, від суперника до суперника. Сподіваюся, що впораємося зі своїм майбутнім суперником, хто б це не був, і тоді готуватимемося до наступного. Звісно ж, хочеться потрапити в цей турнір, але розуміємо, що буде важко", — зазначив Ярмоленко.

Нагадаємо, минулого року підопічні Олександра Шовковського подолали два раунди кваліфікації ЛЧ, у плей-оф поступившись РБ Зальцбург.

Джерело: Football.ua

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