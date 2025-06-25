Ярмоленко: Робитимемо все можливе й неможливе щоб дістатися основного етапу Ліги чемпіонів

Гравці київського Динамо націлені на подолання всіх майбутніх кваліфікаційних раундів єврокубка.

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко в ході пресконференції поділився своїми думками щодо участі в Лізі чемпіонів-2025/26.

"Біло-сині" стартують із другого кваліфікаційного раунду турніру. Уже відомо, із ким вони можуть двічі зустрітися ближче до завершення липня.

"Ми дуже хочемо дістатися основного етапу Ліги чемпіонів і будемо робити все можливе й неможливе для цього. Зараз поїдемо на збори, а потім будемо готуватися, від суперника до суперника. Сподіваюся, що впораємося зі своїм майбутнім суперником, хто б це не був, і тоді готуватимемося до наступного. Звісно ж, хочеться потрапити в цей турнір, але розуміємо, що буде важко", — зазначив Ярмоленко.

Нагадаємо, минулого року підопічні Олександра Шовковського подолали два раунди кваліфікації ЛЧ, у плей-оф поступившись РБ Зальцбург.