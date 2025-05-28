Рекорди Ліги чемпіонів, які змусять тебе здивуватись: найкращі бомбардири, титули, матчі — в новому відео на YouTube-каналі Football.ua

Football.ua розповідає про досягнення у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Рекорди Ліги чемпіонів УЄФА, які змінили хід історії футболу. У цьому відео ми зібрали всі головні досягнення турніру: найуспішніші клуби, як-от Реал Мадрид із 14 титулами; гравців, що вразили світ, зокрема Кріштіану Роналду з 140 голами; та тренерів-легенд на чолі з Карло Анчелотті.

Поринь у цифри, які стали легендами: 8:0, 17 фіналів, 45 голів за сезон, і дізнайся, хто творив цю історію — від Усмана Дембеле до Франческо Тотті. Це не просто статистика — це футбольна спадщина.

Дивись до кінця і дізнайся:

– Хто найкращий бомбардир в історії ЛЧ;

– Який клуб має найбільше перемог;

– У кого був найшвидший хет-трик;

– І хто наймолодший автор голу.

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