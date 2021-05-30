Гвардиола — о неудачном финале Лиги чемпионов: Игроки Манчестер Сити отдали все ради победы

Наставник Манчестер Сити прокомментировал выступление своей команды в финале Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках финального поединка Лиги чемпионов УЕФА образца сезна-2020/21 Манчестер Сити минимально уступил лондонскому Челси (0:1), в результате чего лишился очередной возможности завоевать трофей по итогам текущего футбольного года.

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на послематчевом интервью поделился своим мнением относительно игры его команды в отчетном поединке.

"Это была очень напряженная игр. Думаю, что для первого в истории клуба опыта финального поединка Лиги чемпионов, мы сыграли достаточно неплохо. Мы проявили смелость в своих действиях, особенно — во втором тайме.

Никому не легко играть в данном турнире, но мы делали все от себя зависящее для победы. Я хочу поздравить игроков с выдающимся сезоном и той игрой, которой они продемонстрировали сегодня.

Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений Челси это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение.

Наши тренерские решения всегда направлены на то, чтобы победить. Во втором тайме, при такой нашей игре, у них была всего одна контратака, с участием Пулишича. Челси — очень хорошая команда, но мы идеально ей противостояли. Заслуживали забить один гол во втором тайме, но не смогли", — подытожил испанский наставник.

Гвардиолу также спросили о состоянии Кевина де Брюйне, на фоне тяжелого столкновения полузащитника Сити с Антонио Рюдигером в начале второго тайма: "Я еще не успел поговорить с ним об этом, поэтому не знаю, как он сейчас себя чувствует. Надеюсь, что ничего серьезного не произошло, но сразу после беседы с вами пойду, и уточню как он себя чувствует".

В заключении своего ответа испанец поделился планами на ближайшее будущее: "Хочу поехать домой к семье. Давно ее не видел. После этого вернусь в клуб. Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире".

Таким образом, лондонский Челси во второй раз в своей истории сумел завоевать трофей Лиги чемпионов, а Манчестер Сити теперь будет иметь уникальный опыт неудачной игры в финале данного состязания.