Тухель — о победе в Лиге чемпионов: Челси хотел стать камнем в ботинке Манчестер Сити

30 мая 2021

Томас Тухель, Getty Images

Наставник "синих" поделился своими эмоциями после победы над "горожанами".

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити со счетом 1:0.

"Делиться этой радостью со всеми — это невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже не знаю, что говорить.

Я был так благодарен за возможность во второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Я чувствовал, что победа становится все ближе и ближе.

Игроки были нацелены только на победу. Мы хотели быть камнем в ботинке Манчестер Сити. Мы мотивировали всех сделать шаг вперед, действовать смелее и создавать опасные контратаки.

Это была тяжелая физическая игра и каждый должен был помогать друг другу", — приводит слова Тухеля BBC Sport со ссылкой BT Sport.

Видеообзор матча Манчестер Сити — Челси можно посмотреть на Football.ua.

Источник: BBC

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