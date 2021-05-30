Канте — лучший игрок финала Лиги чемпионов

30 мая 2021

Нголо Канте, Getty Images

Французский хавбек помог своей команде добыть главный еврокубковый трофей.

В рамках финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 лондонский Челси в Порту одержал минимальную победу над Манчестер Сити со счетом 1:0.

Лучшим футболистом решающего поединка по мнению УЕФА стал полузащитник "синих" Нголо Канте.

"Игрок сборной Франции на протяжении всего матча был заметной фигурой в центре поля. Он не давал Манчестер Сити спокойно разыгрывать мяч и прерывал атаки выверенными перехватами. В начале второго тайма Канте в ключевом эпизоде отобрал мяч у Кевина де Брюйне. При первой возможности стремился доставить мяч в атаку. Канте признавался лучшим также в обоих полуфинальных матчах с Реалом", — говорится в пресс-службе УЕФА.

Отметим, что в минувшем сезоне лучшим игроком финала Лиги чемпионов был признан Кингсли Коман из мюнхенской Баварии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Александр Зинченко (справа), Getty Images 29 мая 2021 Зинченко — третий украинец, сыгравший в финале Лиги чемпионов
Александр Зинченко (слева), Getty Images 29 мая 2021 Зинченко проводит 100-й матч за Манчестер Сити
Манчестер Сити - Челси, Getty Images 30 мая 2021 Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча
Эдуар Менди, getty images 29 мая 2021 Менди — первый африканский голкипер, который играет в финале Лиги чемпионов
Томас Тухель, getty images 30 мая 2021 Тухель впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов
Эрлинг Холанд, getty images 30 мая 2021 Холанд — лучший бомбардир Лиги чемпионов-2020/21
Суперкубок УЕФА, Getty Images 30 мая 2021 Челси сыграет с Вильярреалом в Суперкубке УЕФА
 
 Rambler's Top100