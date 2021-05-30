Канте — лучший игрок финала Лиги чемпионов

Французский хавбек помог своей команде добыть главный еврокубковый трофей.

В рамках финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 лондонский Челси в Порту одержал минимальную победу над Манчестер Сити со счетом 1:0.

Лучшим футболистом решающего поединка по мнению УЕФА стал полузащитник "синих" Нголо Канте.

"Игрок сборной Франции на протяжении всего матча был заметной фигурой в центре поля. Он не давал Манчестер Сити спокойно разыгрывать мяч и прерывал атаки выверенными перехватами. В начале второго тайма Канте в ключевом эпизоде отобрал мяч у Кевина де Брюйне. При первой возможности стремился доставить мяч в атаку. Канте признавался лучшим также в обоих полуфинальных матчах с Реалом", — говорится в пресс-службе УЕФА.

Отметим, что в минувшем сезоне лучшим игроком финала Лиги чемпионов был признан Кингсли Коман из мюнхенской Баварии.

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