Барселона може бути покарана у наступному сезоні Ліги чемпіонів

04 червня 2025

Гравці Барселони, Getty Images

Каталонський клуб, як і раніше, не може вирішити свої фінансові проблеми.

Барселоні загрожує покарання у наступному сезоні Ліги чемпіонів-2025/26 за порушення фінансових правил УЄФА другий рік поспіль. Про це повідомляє The Times.

Також є проблеми у двох клубів АПЛ — Челсі та Астон Вілли, проте в їхньому випадку це буде м'якше покарання, оскільки це їхнє перше порушення правил.

За інформацією джерела, покарання, яке може загрожувати Барселоні, може містити реєстрацію меншої заявки на турнір або втрату очок на стадії основного етапу.

Раніше у жовтні Барселона програла апеляцію у Спортивному арбітражному суді (CAS) щодо штрафу у розмірі 500 тисяч євро за надання недостовірної інформації про прибуток. CAS тоді заявив, що штраф був м'яким, але попередив "блаугранас", що повторне порушення призведе до більш жорстких санкцій.

Зазначається, що УЄФА опублікує дані про команди, які не дотримуються фінансових правил, найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ під загрозою покарання від УЄФА через поведінку фанатів у фіналі Ліги чемпіонів.

Джерело: The Times

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