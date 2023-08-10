Ліга чемпіонів-2023/24: розклад та результати матчів

Субота, 1 червня

Вівторок, 7 травня

Середа, 8 травня

Вівторок, 30 квітня

Середа, 10 травня

Вівторок, 16 квітня

Середа, 17 квітня

Вівторок, 9 квітня

Середа, 10 квітня

Вівторок, 5 березня

Середа, 6 березня

Вівторок, 12 березня

Середа, 13 березня

Вівторок, 13 лютого

Середа, 14 лютого

Вівторок, 20 лютого

Середа, 21 лютого

Вівторок, 1 листопада

Середа, 2 листопада

Вівторок, 25 жовтня

Середа, 26 жовтня

Вівторок, 11 жовтня

Середа, 12 жовтня

Вівторок, 4 жовтня

Середа, 5 жовтня

Вівторок, 13 вересня

Середа, 14 вересня

Вівторок, 6 вересня

Середа, 7 вересня

Вівторок, 23 серпня

Середа, 24 серпня

Вівторок, 16 серпня

Середа, 17 серпня

Третій відбірковий раунд

Вівторок, 15 серпня

Аріс (Кіпр) — Ракув (Польща) -:-

Спарта Прага (Чехія) — Копенгаген (Данія) -:-

Штурм (Австрія) — ПСВ (Нідерланди) -:-

Молде (Норвегія) — Клаксвік (Ферерські о-ви) -:-

Галатасарай (Туреччина) — Олімпія (Словенія) -:-

ТСЦ (Сербія) — Брага (Португалія) -:-

Маккабі Хайфа (Ізраїль) — Слован (Словаччина) -:-

АЕК Афіни (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія) -:-

Серветт (Швейцарія) — Рейнджерс (Шотландія) -:-

Марсель (Франція) — ​Панатінаїкос (Греція) -:-

Вівторок, 8 серпня

Ракув (Польща) — Аріс (Кіпр) 2:1

Копенгаген (Данія) — Спарта Прага (Чехія) 0:0

ПСВ (Нідерланди) — Штурм (Австрія) 4:1

Клаксвік (Ферерські о-ви) — Молде (Норвегія) 2:1

Олімпія (Словенія) — Галатасарай (Туреччина) 0:3

Брага (Португалія) — ТСЦ (Сербія) 3:0

Середа, 9 серпня

Слован (Словаччина) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:2

Динамо Загреб (Хорватія) — АЕК Афіни (Греція) -:-

Рейнджерс (Шотландія) — Серветт (Швейцарія) 2:1

​Панатінаїкос (Греція) — Марсель (Франція) 1:0

Другий відбірковий раунд

Вівторок, 1 серпня

Панатінаїкос (Греція)* — Дніпро-1 (Україна) 2:2

Олімпія (Словенія)* — Лудогорець (Болгарія) 2:1

БАТЕ (Білорусь) — ​Аріс (Кіпр)* 3:5

Слован (Словаччина)* — Зриньські (Боснія і Герцеговина) 2:2

Середа, 2 серпня

Маккабі Хайфа (Ізраїль)* — Шериф (Молдова) 4:1

Карабах (Азербайджан) — Ракув (Польща)* 1:1

Геккен (Швеція) — Клаксвік (Ферерські о-ви)* 3:3 (3:4 – пен.)

Галатасарай (Туреччина)* — Жальгіріс (Литва) 1:0

Молде (Норвегія)* — ГІК (Фінляндія) 2:0

Копенгаген (Данія)* — Брєйдаблік (Ісландія) 6:3

Астана (Казахстан) — Динамо Загреб (Хорватія)* 0:2

Генк (Бельгія) — Серветт (Швейцарія)* 2:2 (1:4 – пен.)

Вівторок, 25 липня

Жальгіріс (Литва) — Галатасарай (Туреччина) 2:2

ГІК (Фінляндія) — Молде (Норвегія) 1:0

Брєйдаблік (Ісландія) — Копенгаген (Данія) 0:2

Зриньські (Боснія і Герцеговина) — Слован (Словаччина) 0:1

Динамо Загреб (Хорватія) — Астана (Казахстан) 4:0

Дніпро-1 (Україна) — Панатінаїкос (Греція) 1:3

Серветт (Швейцарія) — Генк (Бельгія) 1:1

Середа, 26 липня

Шериф (Молдова) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:0

Аріс (Кіпр) — БАТЕ (Білорусь) 6:2

Ракув (Польща) — Карабах (Азербайджан) 3:2

Лудогорець (Болгарія) — Олімпія (Словенія) 1:1

Клаксвік (Ферерські о-ви) — Геккен (Швеція) 0:0



Перший відбірковий раунд

Вівторок, 18 липня

Брєйдаблік (Ісландія)* — Шемрок Роверс (Ірландія) 2:1

Струга (Північна Македонія) — Жальгіріс (Литва)* 1:2

Нью-Сейнтс (Уельс) — Геккен (Швеція)* 0:2

Шериф (Молдова)* — Фарул (Румунія) 3:0

Флора (Естонія) — Ракув (Польща)* 0:3

Маккабі Хайфа (Ізраїль)* — Гамрун Спартанс (Мальта) 2:1

Зриньські (Боснія і Герцеговина)* — Урарту (Вірменія) 3:2

БАТЕ (Білорусь)* — Партизані (Албанія) 2:0

Середа, 19 липня

Валмієра (Латвія) — Олімпія (Словенія)* 1:2

Ференцварош (Угорщина) — Клаксвік (Ферерські о-ви)* 0:3

Карабах (Азербайджан)* — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 4:0

Динамо Тбілісі (Грузія) — Астана (Казахстан)* 1:2

Лудогорець (Болгарія)* — Балкані (Косово) 4:0

Свіфт (Люксембург) — Слован (Словаччина)* 0:2

Ларн (Північна Ірландія) — ГІК (Фінляндія)* — 2:2

Вівторок, 11 липня

Балкані (Косово) — Лудогорець (Болгарія) 2:0

Шемрок Роверс (Ірландія) — Брєйдаблік (Ісландія) 0:1

Жальгіріс (Литва) — Струга (Північна Македонія) 0:0

Клаксвік (Ферерські о-ви) — Ференцварош (Угорщина) 0:0

Олімпія (Словенія) — Валмієра (Латвія) 2:1

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Карабах (Азербайджан) 1:2

Ракув (Польща) — Флора (Естонія) 1:0

Гамрун Спартанс (Мальта) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 0:4

Урарту (Вірменія) — Зриньські (Боснія і Герцеговина) 0:1

Партизані (Албанія) — БАТЕ (Білорусь) 1:1

Середа, 12 липня

Астана (Казахстан) — Динамо Тбілісі (Грузія) 1:1

ГІК (Фінляндія) — Ларн (Північна Ірландія) 1:0

Геккен (Швеція) — Нью-Сейнтс (Уельс) 3:1

Фарул (Румунія) — Шериф (Молдова) 1:0

Слован (Словаччина) — Свіфт (Люксембург) 1:1

П'ятния, 30 червня

Будучност (Чорногорія) — Брєйдаблік (Ісландія) 0:5

Вівторок, 27 червня

Атлетік Ескальдес (Андорра) — Будучност (Чорногорія) 0:3

Тре Пенне (Сан-Марино) — Брєйдаблік (Ісландія) 1:7

Розклад Ліги чемпіонів-2022/23

Жеребкування:

​13 червня 2023 року: попередній раунд

20 червня 2023 року: перший відбірковий раунд

21 червня 2023 року: другий відбірковий раунд

24 липня 2023 року: третій відбірковий раунд

7 серпня 2023 року: раунд плей-офф

31 серпня 2023 року: груповий етап

18 грудня 2023 року: 1/8 фіналу

15 березня 2024 року: 1/4 фіналу и 1/2 фіналу

Кваліфікація:

27 червня 2023 року: 1/2 фіналу попереднього раунду

30 червня 2023 року: фінал попереднього раунду

11/12 та 18/19 липня 2023 року: перший відбірковий раунд

25/26 та 1/2 серпня 2023 року: другий відбірковий раунд

8/9 та 15 серпня 2023 року: третій відбірковий раунд

22/23 и 29/30 серпня 2023 року: раунд плей-офф

Груповий етап:

19/20 вересня 2023 року: 1-й тур

3/4 жовтня 2023 року: 2-й тур

24/25 жовтня 2023 року: 3-й тур

7/8 листопада 2023 року: 4-й тур

28/29 листопада 2023 року: 5-й тур

12/13 грудня 2023 року: 6-й тур

Плей-оф

13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня 2024 року: 1/8 фіналу

9/10 квітня та 16/17 квітня 2024 року: 1/4 фіналу

30 квітня/1 травня та 7/8 травня 2024 року: 1/2 фіналу

1 червня 2024 року: фінал