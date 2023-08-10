Ліга чемпіонів-2023/24: розклад та результати матчів

Не встиг закінчиться минулий розіграш Ліги чемпіонів, у якому тріумфував англійський Манчестер Сіті, як на носі вже новий сезон найголовнішого клубного турніру.
Це буде 69 сезон головного європейського турніру та 32 з моменту його перейменування з Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів УЄФА.
Фінал цього сезону пройде на стадіоні Вемблі в Лондоні (Англія).
До вашої уваги календар та результати Ліги чемпіонів сезону-2023/24:
Фінал
Субота, 1 червня
1/2 фіналу (матчі-відповіді)
Вівторок, 7 травня
Середа, 8 травня
1/2 фіналу (перші матчі)
Вівторок, 30 квітня
Середа, 10 травня
1/4 фіналу (матчі-відповіді)
Вівторок, 16 квітня
Середа, 17 квітня
1/4 фіналу (перші матчі)
Вівторок, 9 квітня
Середа, 10 квітня
1/8 фіналу (матчі-відповіді)
Вівторок, 5 березня
Середа, 6 березня
Вівторок, 12 березня
Середа, 13 березня
1/8 фіналу (перші матчі)
Вівторок, 13 лютого
Середа, 14 лютого
Вівторок, 20 лютого
Середа, 21 лютого
Шостий тур
Вівторок, 1 листопада
Середа, 2 листопада
П'ятий тур
Вівторок, 25 жовтня
Середа, 26 жовтня
Четвертий тур
Вівторок, 11 жовтня
Середа, 12 жовтня
Третій тур
Вівторок, 4 жовтня
Середа, 5 жовтня
Другий тур
Вівторок, 13 вересня
Середа, 14 вересня
Перший тур
Вівторок, 6 вересня
Середа, 7 вересня
Фінальний раунд кваліфікації
Матчі у відповідь
Вівторок, 23 серпня
Середа, 24 серпня
Перші матчі
Вівторок, 16 серпня
Середа, 17 серпня
Третій відбірковий раунд
Матчі у відповідь
Вівторок, 15 серпня
Аріс (Кіпр) — Ракув (Польща) -:-
Спарта Прага (Чехія) — Копенгаген (Данія) -:-
Штурм (Австрія) — ПСВ (Нідерланди) -:-
Молде (Норвегія) — Клаксвік (Ферерські о-ви) -:-
Галатасарай (Туреччина) — Олімпія (Словенія) -:-
ТСЦ (Сербія) — Брага (Португалія) -:-
Маккабі Хайфа (Ізраїль) — Слован (Словаччина) -:-
АЕК Афіни (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія) -:-
Серветт (Швейцарія) — Рейнджерс (Шотландія) -:-
Марсель (Франція) — Панатінаїкос (Греція) -:-
Перші матчі
Вівторок, 8 серпня
Ракув (Польща) — Аріс (Кіпр) 2:1
Копенгаген (Данія) — Спарта Прага (Чехія) 0:0
ПСВ (Нідерланди) — Штурм (Австрія) 4:1
Клаксвік (Ферерські о-ви) — Молде (Норвегія) 2:1
Олімпія (Словенія) — Галатасарай (Туреччина) 0:3
Брага (Португалія) — ТСЦ (Сербія) 3:0
Середа, 9 серпня
Слован (Словаччина) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:2
Динамо Загреб (Хорватія) — АЕК Афіни (Греція) -:-
Рейнджерс (Шотландія) — Серветт (Швейцарія) 2:1
Панатінаїкос (Греція) — Марсель (Франція) 1:0
Другий відбірковий раунд
Матчі у відповідь
Вівторок, 1 серпня
Панатінаїкос (Греція)* — Дніпро-1 (Україна) 2:2
Олімпія (Словенія)* — Лудогорець (Болгарія) 2:1
БАТЕ (Білорусь) — Аріс (Кіпр)* 3:5
Слован (Словаччина)* — Зриньські (Боснія і Герцеговина) 2:2
Середа, 2 серпня
Маккабі Хайфа (Ізраїль)* — Шериф (Молдова) 4:1
Карабах (Азербайджан) — Ракув (Польща)* 1:1
Геккен (Швеція) — Клаксвік (Ферерські о-ви)* 3:3 (3:4 – пен.)
Галатасарай (Туреччина)* — Жальгіріс (Литва) 1:0
Молде (Норвегія)* — ГІК (Фінляндія) 2:0
Копенгаген (Данія)* — Брєйдаблік (Ісландія) 6:3
Астана (Казахстан) — Динамо Загреб (Хорватія)* 0:2
Генк (Бельгія) — Серветт (Швейцарія)* 2:2 (1:4 – пен.)
Перші матчі
Вівторок, 25 липня
Жальгіріс (Литва) — Галатасарай (Туреччина) 2:2
ГІК (Фінляндія) — Молде (Норвегія) 1:0
Брєйдаблік (Ісландія) — Копенгаген (Данія) 0:2
Зриньські (Боснія і Герцеговина) — Слован (Словаччина) 0:1
Динамо Загреб (Хорватія) — Астана (Казахстан) 4:0
Дніпро-1 (Україна) — Панатінаїкос (Греція) 1:3
Серветт (Швейцарія) — Генк (Бельгія) 1:1
Середа, 26 липня
Шериф (Молдова) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:0
Аріс (Кіпр) — БАТЕ (Білорусь) 6:2
Ракув (Польща) — Карабах (Азербайджан) 3:2
Лудогорець (Болгарія) — Олімпія (Словенія) 1:1
Клаксвік (Ферерські о-ви) — Геккен (Швеція) 0:0
Перший відбірковий раунд
Матчі у відповідь
Вівторок, 18 липня
Брєйдаблік (Ісландія)* — Шемрок Роверс (Ірландія) 2:1
Струга (Північна Македонія) — Жальгіріс (Литва)* 1:2
Нью-Сейнтс (Уельс) — Геккен (Швеція)* 0:2
Шериф (Молдова)* — Фарул (Румунія) 3:0
Флора (Естонія) — Ракув (Польща)* 0:3
Маккабі Хайфа (Ізраїль)* — Гамрун Спартанс (Мальта) 2:1
Зриньські (Боснія і Герцеговина)* — Урарту (Вірменія) 3:2
БАТЕ (Білорусь)* — Партизані (Албанія) 2:0
Середа, 19 липня
Валмієра (Латвія) — Олімпія (Словенія)* 1:2
Ференцварош (Угорщина) — Клаксвік (Ферерські о-ви)* 0:3
Карабах (Азербайджан)* — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 4:0
Динамо Тбілісі (Грузія) — Астана (Казахстан)* 1:2
Лудогорець (Болгарія)* — Балкані (Косово) 4:0
Свіфт (Люксембург) — Слован (Словаччина)* 0:2
Ларн (Північна Ірландія) — ГІК (Фінляндія)* — 2:2
Перші матчі
Вівторок, 11 липня
Балкані (Косово) — Лудогорець (Болгарія) 2:0
Шемрок Роверс (Ірландія) — Брєйдаблік (Ісландія) 0:1
Жальгіріс (Литва) — Струга (Північна Македонія) 0:0
Клаксвік (Ферерські о-ви) — Ференцварош (Угорщина) 0:0
Олімпія (Словенія) — Валмієра (Латвія) 2:1
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Карабах (Азербайджан) 1:2
Ракув (Польща) — Флора (Естонія) 1:0
Гамрун Спартанс (Мальта) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 0:4
Урарту (Вірменія) — Зриньські (Боснія і Герцеговина) 0:1
Партизані (Албанія) — БАТЕ (Білорусь) 1:1
Середа, 12 липня
Астана (Казахстан) — Динамо Тбілісі (Грузія) 1:1
ГІК (Фінляндія) — Ларн (Північна Ірландія) 1:0
Геккен (Швеція) — Нью-Сейнтс (Уельс) 3:1
Фарул (Румунія) — Шериф (Молдова) 1:0
Слован (Словаччина) — Свіфт (Люксембург) 1:1
Попередній раунд
Фінал
П'ятния, 30 червня
Будучност (Чорногорія) — Брєйдаблік (Ісландія) 0:5
Півфінали
Вівторок, 27 червня
Атлетік Ескальдес (Андорра) — Будучност (Чорногорія) 0:3
Тре Пенне (Сан-Марино) — Брєйдаблік (Ісландія) 1:7
Розклад Ліги чемпіонів-2022/23
Жеребкування:
13 червня 2023 року: попередній раунд
20 червня 2023 року: перший відбірковий раунд
21 червня 2023 року: другий відбірковий раунд
24 липня 2023 року: третій відбірковий раунд
7 серпня 2023 року: раунд плей-офф
31 серпня 2023 року: груповий етап
18 грудня 2023 року: 1/8 фіналу
15 березня 2024 року: 1/4 фіналу и 1/2 фіналу
Кваліфікація:
27 червня 2023 року: 1/2 фіналу попереднього раунду
30 червня 2023 року: фінал попереднього раунду
11/12 та 18/19 липня 2023 року: перший відбірковий раунд
25/26 та 1/2 серпня 2023 року: другий відбірковий раунд
8/9 та 15 серпня 2023 року: третій відбірковий раунд
22/23 и 29/30 серпня 2023 року: раунд плей-офф
Груповий етап:
19/20 вересня 2023 року: 1-й тур
3/4 жовтня 2023 року: 2-й тур
24/25 жовтня 2023 року: 3-й тур
7/8 листопада 2023 року: 4-й тур
28/29 листопада 2023 року: 5-й тур
12/13 грудня 2023 року: 6-й тур
Плей-оф
13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня 2024 року: 1/8 фіналу
9/10 квітня та 16/17 квітня 2024 року: 1/4 фіналу
30 квітня/1 травня та 7/8 травня 2024 року: 1/2 фіналу
1 червня 2024 року: фінал