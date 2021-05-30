Челси сыграет с Вильярреалом в Суперкубке УЕФА

Команда Томаса Тухеля сразится с победителями Лиги Европы в лице подопечных Унаи Эмери.

Вчера, 29 мая, в Порту прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси минимально обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

Таким образом, стали известны участники Суперкубка УЕФА, который пройдет 11 августа на стадионе Уиндзор Парк в Белфасте в Северной Ирландии.

В битве за еще один еврокубковый трофей Челси, как победитель Лиги чемпионов встретится с победителем Лиги Европы, где торжествовал испанский Вильярреал после победы над Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти.

Напомним, в 2020 году победителем Суперкубка УЕФА стала Бавария, которая обыграла Севилью в дополнительное время со счетом 2:1.