Челси сыграет с Вильярреалом в Суперкубке УЕФА

30 мая 2021

Суперкубок УЕФА, Getty Images

Команда Томаса Тухеля сразится с победителями Лиги Европы в лице подопечных Унаи Эмери.

Вчера, 29 мая, в Порту прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси минимально обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

Таким образом, стали известны участники Суперкубка УЕФА, который пройдет 11 августа на стадионе Уиндзор Парк в Белфасте в Северной Ирландии.

В битве за еще один еврокубковый трофей Челси, как победитель Лиги чемпионов встретится с победителем Лиги Европы, где торжествовал испанский Вильярреал после победы над Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти.

Напомним, в 2020 году победителем Суперкубка УЕФА стала Бавария, которая обыграла Севилью в дополнительное время со счетом 2:1.

Команды
статьи по теме:
Вильярреал - Манчестер Юнайтед, Getty Images 27 мая 2021 Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10) Видео голов и обзор матча
Вильярреал выиграл Лигу Европы УЕФА/ фото Getty Images 27 мая 2021 Вильярреал обыграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы
Унаи Эмери, Getty Images 28 мая 2021 УЕФА Лига Унаи Эмери, или торжество испанского прагматизма
Кемару Руофе (справа), Getty Images 29 мая 2021 УЕФА определил топ-10 голов Лиги Европы сезона-2020/21
Костас Манолас после рещающего гола Барселоне в ЛЧ-2017/18, getty images 28 мая 2021 УЕФА решил отменить правило выездного гола — The Times
 
 Rambler's Top100