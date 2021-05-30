Стерлинг и Уокер подверглись расистским нападкам после поражения в финале Лиги чемпионов

Очередная порция ненависти на расовой почве в адрес футболистов со стороны фанатов.

Манчестер Сити уступил лондонскому Челси в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 в результате пропущенного мяча под занавес первого тайма (0:1).

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

В последствии, коллектив "горожан" так и не смог отыграть гол соперников, а уже после завершения поединка случился достаточно неприятный инцидент, который, впрочем, повторяется от матча к матчу с участием английских команд.

Разгневанные фанаты Сити и личные недоброжелатели решили выместить злость на двух футболистах команды Хосепа Гвардиолы: Кайле Уокере и Рахима Стерлинг, чьи персональные страницы в социальных сетях попали оказались под атакой нелицеприятных комментариев.

В частности, в нападающего подписчики не стеснялись отправлять большое количество смайлов с изображением банана и обезьяны, а тот же набор, но уже в меньшем количестве, отправился в комментарии к Кайлу.

Стоит отметить, что для Стерлинга это уже вторая подобная ситуация в подошедшем к концу розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее, футболист находился в прицеле разъяренных фанатов после победы его команда над Пари Сен-Жермен на полуфинальной стадии.