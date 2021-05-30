Тиаго Силва: Надеюсь, что в следующий год проведу в Челси

30 мая 2021

Тиаго Силва, Getty Images

Защитник лондонского клуба прокомментировал победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Накануне, лондонский Челси сумел обыграть Манчестер Сити (1:0) в рамках финального поединка Лиги чемпионов УЕФА, благодаря чему во второй раз в своей истории сумел завоевать главный клубный трофей Старого Света.

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Сразу после завершения поединка, центральный защитник "синих" Тиаго Силва, которому не посчастливилось в конце первого тайма отчетной встречи получить повреждение, из-за которого его дальнейшее участие в матче стало невозможным, поделился эмоциями от достижения своего клуба.

"Никто не может себе представить то, что я чувствовал в момент повреждения. Я не мог поверить, что буду вынужден уходить с поля в финальном матче, к которому моя команда так долго шла, именно таким образом.

Я просто отказывался верить в происходящее, но, к счастью, ничего серьезного в плане степени повреждения не произошло. У нас не было шансов рисковать моим здоровьем, поэтому медицинский штаб принял решение просить о замене. Мне пришлось его выполнить".

Забавным моментом данного интервью, которое проходило непосредственно на поле стадиона Драгау, стало появление в кадре Жоржиньо, который также решил попробовать себя в роли корреспондента, задав вопросы одному из наиболее опытных и титулованных игроков своей команды.

Когда итальянец спросил бразильца о том, как прошел его футбольный год, в ответ последовала следующая фраза: "Нам удалось через много пройти вместе, а сейчас я счастлив не только за себя, но и за каждого болельщика нашего клуба, который сумел написать очередную золотую страницу в своей истории".

Напоследок, Тиаго Силва решил оставить сообщение для всех фанатов Челси и своих родных: "Я хочу поблагодарить каждого, кто был рядом со мной в этот период. Я чувствовал их поддержу и заботу по ходу всего турнира, в особенности — во время финала. В следующем году я надеюсь продолжить выступать за Челси", — подытожил 36-летний исполнитель.

В подошедшем к концу розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА Тиаго Силва отыграл восемь матчей (567 минут) в составе "синих", не отметившись при этом результативными действиями.

Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио

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