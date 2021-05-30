Хаверц — о триумфе Челси в Лиге чемпионов: Я ждал этого момента 15 лет

Автор единственного гола прокомментировал победу "синих" над Манчестер Сити.

Полузащитник Челси Кай Хаверц поделился своими эмоциями после победы над Манчестер Сити (1:0) в финале Лиги чемпионов. В этом противостоянии 21-летний немец стал автором единственного гола.

"Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов: это невероятные чувства. Я ждал очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось", — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.

Также отметим, что Хаверц стал первым немцем с 1983 года, который смог забить решающий гол в финале Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов. Тогда в финале КЕЧ Гамбург обыграл Ювентус, а автором единственного гола стал Феликс Магат.

Видеообзор матча Манчестер Сити — Челси можно посмотреть на Football.ua.