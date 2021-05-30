Хаверц — о триумфе Челси в Лиге чемпионов: Я ждал этого момента 15 лет

30 мая 2021

Кай Хаверц, Getty Images

Автор единственного гола прокомментировал победу "синих" над Манчестер Сити.

Полузащитник Челси Кай Хаверц поделился своими эмоциями после победы над Манчестер Сити (1:0) в финале Лиги чемпионов. В этом противостоянии 21-летний немец стал автором единственного гола.

"Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов: это невероятные чувства. Я ждал очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось", — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.

Также отметим, что Хаверц стал первым немцем с 1983 года, который смог забить решающий гол в финале Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов. Тогда в финале КЕЧ Гамбург обыграл Ювентус, а автором единственного гола стал Феликс Магат.

Видеообзор матча Манчестер Сити — Челси можно посмотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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