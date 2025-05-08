ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу 07.05.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 7 травня 2025 року.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен удруге обіграв лондонський Арсенал — 2:1. Після мінімальної перемоги в Англії парижани знову довели свою перевагу на Парк де Пренс та вийшли до фіналу, де зіграють з міланським Інтером.

Підопічні Мікеля Артети дуже активно розпочали матч та неодноразово змушували понервувати вболівальників ПСЖ, проте голкіпер Джанлуїджі Доннарумма кожного разу рятував свою команду від пропущенного гола в стартовому відрізку.

Не забиваєш ти — забивають тобі: господарі відкрили рахунок на 27-й хвилині — відзначився Фабіан Руїс, а у середині другого тайму Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ, хоча перед цим Вітінья не реалізував пенальті — удар з 11 метрів парирував Давід Рая.

Гол Букайо Сака на 76-й хвилині подарував Арсеналу надію, але на більшу кількість реалізованих моментів "каноніри" не спромоглись, попри усі чисельні спроби. Таким чином, ПСЖ за сумою двох матчів (3:1) вперше з 2020 року виходить до фіналу Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Арсенал в рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСЖ — Арсенал 2:1 (перший матч — 1:0)

Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 — Сака, 76

На 69-й хвилині Вітінья Феррейра (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Рамуш, 88) — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 74), Кварацхелія.



Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 69) — Едегор, Парті, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі (Троссар, 69).



Попередження: Мендеш, Кварацхелія — Райс, Льюїс-Скеллі, Калафіорі, Сака