Гол Ямала у ворота Інтера — найкращий забитий м'яч у сезоні Ліги чемпіонів

Прес-служба УЄФА опублікувала рейтинг найкращих голів минулого сезону Ліги чемпіонів-2024/25.
Автором найкращого голу за версією технічних спостерігачів став вінгер Барселони Ламін Ямал, який забив його у ворота міланського Інтера (3:3).
Також у трійку найкращих забитих м'ячів увійшли результативні удари у виконанні форварда Інтера Лаутаро Мартінеса та півзахисника Арсенала Деклана Райса.
Топ-10 голів Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25:
1. Ламін Ямал, Барселона – Інтер (3:3), (півфінал, перший матч);
2. Лаутаро Мартінес, Баварія – Інтер (1:2), (чвертьфінал, перший матч);
3. Деклан Райс, Арсенал – Реал (3:0), (чвертьфінал, перший матч);
4. Кіліан Мбаппе, Реал – Манчестер Сіті (3:1), (плей-оф, матч-відповідь);
5. Вінісіус Жуніор, Реал – Боруссія Д (5:2), (третій тур);
6. Маркус Тюрам, Барселона – Інтер (3:3), (півфінал, перший матч);
7. Зено Дебаст, Спортінг – Лілль (2:0) (перший тур);
8. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті — Спарта Прага (5:0), (третій тур);
9. Ламін Ямал, Барселона – Бенфіка (3:1), (1/8 фіналу, матч-відповідь);
10. Хуліан Альварес, Реал – Атлетіко (2:1), (1/8 фіналу, перший матч).
Раніше повідомлялося, що Трубін — четвертий за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів, Різник — на 12 місці.