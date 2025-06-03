Гол Ямала у ворота Інтера — найкращий забитий м'яч у сезоні Ліги чемпіонів

Визначено найкращий гол Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25.

Прес-служба УЄФА опублікувала рейтинг найкращих голів минулого сезону Ліги чемпіонів-2024/25.

Автором найкращого голу за версією технічних спостерігачів став вінгер Барселони Ламін Ямал, який забив його у ворота міланського Інтера (3:3).

Також у трійку найкращих забитих м'ячів увійшли результативні удари у виконанні форварда Інтера Лаутаро Мартінеса та півзахисника Арсенала Деклана Райса.

A special Champions League moment, delivered by Lamine Yamal 📬#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

Топ-10 голів Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25:

1. Ламін Ямал, Барселона – Інтер (3:3), (півфінал, перший матч);

2. Лаутаро Мартінес, Баварія – Інтер (1:2), (чвертьфінал, перший матч);

3. Деклан Райс, Арсенал – Реал (3:0), (чвертьфінал, перший матч);

4. Кіліан Мбаппе, Реал – Манчестер Сіті (3:1), (плей-оф, матч-відповідь);

5. Вінісіус Жуніор, Реал – Боруссія Д (5:2), (третій тур);

6. Маркус Тюрам, Барселона – Інтер (3:3), (півфінал, перший матч);

7. Зено Дебаст, Спортінг – Лілль (2:0) (перший тур);

8. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті — Спарта Прага (5:0), (третій тур);

9. Ламін Ямал, Барселона – Бенфіка (3:1), (1/8 фіналу, матч-відповідь);

10. Хуліан Альварес, Реал – Атлетіко (2:1), (1/8 фіналу, перший матч).

Раніше повідомлялося, що Трубін — четвертий за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів, Різник — на 12 місці.