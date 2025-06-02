Дешам: В фіналі Ліги чемпіонів Дуе був обличчям ПСЖ

Потужний виступ від молодого француза.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про гру вінгера ПСЖ Дезіре Дуе у фіналі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (5:0). Його слова наводить FootMercato.

"З огляду на його вік і брак досвіду, нелегко грати настільки добре. Він був обличчям команди. Дезіре вже демонстрував свої найкращі якості раніше, але тут фінал Ліги чемпіонів.

Він вже дуже впевнений у собі, і це дуже важливий момент у його кар'єрі. З цим потрібно вміти впоратися, але наскільки у нього правильний настрій. Дуже добре для нього, що він так здорово зіграв у фіналі Ліги чемпіонів", — сказав Дешам.

У фіналі Ліги чемпіонів Дезіре Дуе забив два голи та віддав результативну передачу, і був визнаний найкращим гравцем матчу

У сезоні-2024/25 Дезіре Дуе відіграв за ПСЖ 54 матчі, забив 15 голів та віддав 16 результативних передач.