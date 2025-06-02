Дешам: В фіналі Ліги чемпіонів Дуе був обличчям ПСЖ

02 червня 2025

Désiré Doué, getty images

Потужний виступ від молодого француза.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про гру вінгера ПСЖ Дезіре Дуе у фіналі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (5:0). Його слова наводить FootMercato.

"З огляду на його вік і брак досвіду, нелегко грати настільки добре. Він був обличчям команди. Дезіре вже демонстрував свої найкращі якості раніше, але тут фінал Ліги чемпіонів.

Він вже дуже впевнений у собі, і це дуже важливий момент у його кар'єрі. З цим потрібно вміти впоратися, але наскільки у нього правильний настрій. Дуже добре для нього, що він так здорово зіграв у фіналі Ліги чемпіонів", — сказав Дешам.
У фіналі Ліги чемпіонів Дезіре Дуе забив два голи та віддав результативну передачу, і був визнаний найкращим гравцем матчу.
У сезоні-2024/25 Дезіре Дуе відіграв за ПСЖ 54 матчі, забив 15 голів та віддав 16 результативних передач.

Джерело: FootMercato

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