ПСЖ — Інтер: відео голів та огляд матчу 31.05.2025

Наразі проходить фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені зустрічаються ПСЖ та міланський Інтер.
Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли Вітінья знайшов у штрафному майданчику "нерадзуррі" Дуе, який віддав передачу на Хакімі, а той переправив м'яч у сітку порожніх воріт.
Потім на 20 хвилині французька команда подвоїла перевагу в рахунку — Кварацхелія запустив по флангу Дембеле, який перевів м'яч на інший фланг на Дуе, а той з рикошетом від Дімарко забив сферу у ворота.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Інтер.