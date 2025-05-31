ПСЖ — Інтер: відео голів та огляд матчу 31.05.2025

Дивіться відео найкращих моментів фіналу Ліги чемпіонів, що проходить 31 травня 2025 року.

Наразі проходить фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені зустрічаються ПСЖ та міланський Інтер.

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли Вітінья знайшов у штрафному майданчику "нерадзуррі" Дуе, який віддав передачу на Хакімі, а той переправив м'яч у сітку порожніх воріт.

Потім на 20 хвилині французька команда подвоїла перевагу в рахунку — Кварацхелія запустив по флангу Дембеле, який перевів м'яч на інший фланг на Дуе, а той з рикошетом від Дімарко забив сферу у ворота.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Інтер.