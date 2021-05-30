Эмоции футболистов Челси после победы в финале Лиги чемпионов

Вашему вниманию церемония награждения и видео с раздевалки "синих".

Вчера, 29 мая, лондонский Челси в финале Лиги чемпионов минимально обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0.

После игры прошла традиционная церемония награждения. Для "синих" это второй триумф в Лиге чемпионов в истории клуба. Впервые этот трофей был добыт лондонцами в сезоне-2011/12.

После поединка и церемонии награждения празднования продолжались и в раздевалке лондонского клуба. Футболисты и главный тренер "синих" Томас Тухель не сдерживал своих эмоций, бурно празднуя свой триумф.

Видеообзор матча Манчестер Сити — Челси можно посмотреть на Football.ua.