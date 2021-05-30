Канте: Игрок матча и мысли о Золотом мяче? Это второстепенные вещи

Хавбек "пенсионеров" высказался о победе своей команды в Лиге чемпионов

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Дргау (1:0).

Полузащитник лондонского клуба Нголо Канте, ставший лучшим игроком финального матча, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мысли о Золотом мяче? Нет... Сначала мы сполна насладимся победой в Лиге чемпионов, а затем отправимся на Евро".

"Лучший игрок финала Лиги чемпионов? Это второстепенные вещи. Главное — это то, что удалось сделать нам", — приводит слова Канте журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Нголо Канте в ближайшие недели будет предложен новый контракт.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.