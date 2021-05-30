Три сезона подряд Лигу чемпионов выигрывает команда с немецким тренером

Томас Тухель возглавил лондонскую команду в начале этого года.

Вчера, 29 мая, прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором Челси минимально обыграл Манчестер Сити (1:0).

По информации Gracenote Live, команда под руководством немецкого тренера третий сезон подряд выигрывает главный еврокубковый турнир.

В прошедшем сезоне победителем турнира стала Бавария во главе с Хансом-Дитером Фликом, а в сезоне-2018/19 обладателем трофея Лиги чемпионов стал Ливерпуль, который возглавляет Юрген Клопп.

Для "синих" это второй трофей Лиги чемпионов в истории клуба — до этого они выиграли финал в 2012 году.

В Суперкубке УЕФА Челси сыграет против Вильярреала. Матч пройдет 11 августа в Белфасте на стадионе Уиндзор Парк.