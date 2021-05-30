Три сезона подряд Лигу чемпионов выигрывает команда с немецким тренером

30 мая 2021

Томас Тухель, Getty Images

Томас Тухель возглавил лондонскую команду в начале этого года.

Вчера, 29 мая, прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором Челси минимально обыграл Манчестер Сити (1:0).

По информации Gracenote Live, команда под руководством немецкого тренера третий сезон подряд выигрывает главный еврокубковый турнир.

В прошедшем сезоне победителем турнира стала Бавария во главе с Хансом-Дитером Фликом, а в сезоне-2018/19 обладателем трофея Лиги чемпионов стал Ливерпуль, который возглавляет Юрген Клопп.

Для "синих" это второй трофей Лиги чемпионов в истории клуба — до этого они выиграли финал в 2012 году.

В Суперкубке УЕФА Челси сыграет против Вильярреала. Матч пройдет 11 августа в Белфасте на стадионе Уиндзор Парк.

Команды
статьи по теме:
Александр Зинченко (слева), Getty Images 29 мая 2021 Зинченко проводит 100-й матч за Манчестер Сити
Нголо Канте, Getty Images 30 мая 2021 Канте — лучший игрок финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Челси, Getty Images 30 мая 2021 Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча
Эдуар Менди, getty images 29 мая 2021 Менди — первый африканский голкипер, который играет в финале Лиги чемпионов
Томас Тухель, getty images 30 мая 2021 Тухель впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов
Эрлинг Холанд, getty images 30 мая 2021 Холанд — лучший бомбардир Лиги чемпионов-2020/21
Манчестер Сити — Челси, Getty Images 29 мая 2021 Челси выиграл Лигу чемпионов, обыграв Манчестер Сити
 
 Rambler's Top100