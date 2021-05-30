Аспиликуэта: Хаверц бежал как сумасшедший, он заслужил свой гол

В финальном поединке розыгрыша Лиги чемпионов Челси минимально обыграл Манчестер Сити благодаря голу Хаверца.

Защитник лондонцев Сезар Аспиликуэта прокомментировал победу своей команды.

"Кай Хаверц сыграл очень спокойно. Но не только в этом дело. Он бежал как сумасшедший! Он заслужил свой гол. Я говорил, что он будет звездой и теперь-то уже ею стал.

Я же в Челси — с 2012 года, пришел в клуб сразу после победы в Лиге чемпионов. Хотел повторить тот успех. Это невероятно. Моя семья тоже здесь. Это очень особенный день.", — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Манчестер Сити.