Жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов — онлайн

Определится турнирный путь для всех участников.

В пятницу, 10 июля, в 13:00 состоится жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов. Будут проведены жеребьевки четвертьфинала, полуфинала и финала (будет определен номинальный хозяин).

Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на стадионах хозяев.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Лиссабоне, Португалия. Игры будут разделены между стадионом Бенфики Эштадиу да Луш (где пройдет финал) и стадионом Спортинга Эштадиу Жозе Альваладе.

В этой статье будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки.

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