Жальгіріс перемогою над Хамрун Спартанс наблизився до зустрічі з Динамо Київ у Лізі чемпіонів

Литовський клуб впорався з мальтійським Хамрун Спартанс у першому матчі.

У першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 литовський Жальгіріс приймав мальтійський Хамрун Спартанс.

На наступній стадії єврокубка переможець цієї пари протистоятиме чемпіону України-2024/25 київському Динамо. У сьогоднішньому поєдинку значний крок назустріч "біло-синім" удалося зробити саме Жальгірісу.

Протягом першого тайму матчу литовці й мальтійці не порадували голами. У другій половині Лівіу Антал відкрив рахунок, а Кассім Хаджі поставив у протистоянні крапку.

Жальгіріс — Хамрун Спартанс 2:0

Голи: Антал, 59, Хаджі, 85

У вівторок, 15 липня, Жальгіріс і Хамрун Спартанс зустрінуться вдруге. Поєдинки з Динамо Київ заплановано на 22/23 і 29/30 липня.