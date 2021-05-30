Впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл Лигу чемпионов

Маркос Алонсо стал обладателем уникального рекорда самого престижного еврокубкового турнира.

В финальном матче Лиги чемпионов лондонский Челси минимально обыграл Манчестер Сити (1:0).

По информации Opta Jose, защитник "синих" Маркос Алонсо стал автором уникального исторического достижения.

Дедушка Маркоса, Маркитос Алонсо, который также был защитником, становился обладателем Кубка европейских чемпионов пять раз подряд в составе Реала. К сожалению, он ушел из жизни, когда ему было 78 лет в 2012 году.

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