Визначено пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Європейські клуби розпочнуть шлях до групового етапу найпрестижнішого турніру континенту.

У Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Команди були розподілені на три групи, всередині яких — на сіяні та несіяні, аби збалансувати рівень суперників.

Пари першого раунду виглядають так:

Група 1:

Жальгіріс (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта)

КуПС (Фінляндія) — Мілсамі Орхей (Молдова)

Нью-Сейнтс (Уельс) — Шкендія (Півн. Македонія)

Іберія 1999 Тбілісі (Грузія) — Мальме (Швеція)

Левадія (Естонія) — РФШ (Латвія)

Дріта (Косово) — Діффедрандж (Люксембург)

Група 2:

Дріта (Косово) — Діффердандж (Люксембург)

Вікінгур (Фарери) — Лінкольн (Гібралтар)

Ігнатія (Албанія) — Брейдаблік (Ісландія)

Шельбурн (Ірландія) — Лінфільд (Півн. Ірландія)

ФКСБ (Румунія) — Інтер д'Ескальдес (Андорра)

Група 3:

Віртус А.С (Сан-Марино) — Зрінські (Боснія і Герцеговина)

Кайрат Алмати (Казахстан) — Олімпія Любляна (Словенія)

Ноа (Вірменія) — Будучность (Чорногорія)

Лудогорець (Болгарія) — Динамо Мінськ (Білорусь)

Матчі цього раунду заплановані на початок липня. Переможці протистоянь продовжать боротьбу у другому раунді кваліфікації