Визначено пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

У Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Команди були розподілені на три групи, всередині яких — на сіяні та несіяні, аби збалансувати рівень суперників.
Пари першого раунду виглядають так:
Група 1:
Жальгіріс (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта)
КуПС (Фінляндія) — Мілсамі Орхей (Молдова)
Нью-Сейнтс (Уельс) — Шкендія (Півн. Македонія)
Іберія 1999 Тбілісі (Грузія) — Мальме (Швеція)
Левадія (Естонія) — РФШ (Латвія)
Дріта (Косово) — Діффедрандж (Люксембург)
Група 2:
Дріта (Косово) — Діффердандж (Люксембург)
Вікінгур (Фарери) — Лінкольн (Гібралтар)
Ігнатія (Албанія) — Брейдаблік (Ісландія)
Шельбурн (Ірландія) — Лінфільд (Півн. Ірландія)
ФКСБ (Румунія) — Інтер д'Ескальдес (Андорра)
Група 3:
Віртус А.С (Сан-Марино) — Зрінські (Боснія і Герцеговина)
Кайрат Алмати (Казахстан) — Олімпія Любляна (Словенія)
Ноа (Вірменія) — Будучность (Чорногорія)
Лудогорець (Болгарія) — Динамо Мінськ (Білорусь)
Матчі цього раунду заплановані на початок липня. Переможці протистоянь продовжать боротьбу у другому раунді кваліфікації