Фабіан Руїс дебютним голом у Лізі чемпіонів відкрив рахунок у другому півфінальному матчі проти Арсеналу

ПСЖ зробив крок назустріч вирішальному поєдинку турніру.

Центральний півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс відкрив лік своїм результативним ударам у Лізі чемпіонів.

Саме 29-річний іспанець відкрив рахунок у домашньому матчі-відповіді проти Арсеналу в півфіналі плей-оф ЛЧ-2024/25 на 27-й хвилині. Це дебютний гол Руїса в 46-му для гравця поєдинку єврокубка.

Тепер на рахунку Фабіана п'ять результативних ударів і дев'ять асистів у 51-му матчі всіх турнірів поточної кампанії.

Слідкуйте за протистоянням ПСЖ — Арсенал у текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті. Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля, тож вони продовжують лідирувати за сумою двох очних зустрічей (2:0).