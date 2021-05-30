Манчестер Сити — Челси. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов Манчестер Сити и лондонского Челси в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА.

Отгремел финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21, а его триумфатором в конечном итоге стал лондонский Челси. Команда Томаса Тухеля по ходу текущего сезона представала перед нашим взором в разных своих ипостасях, но настолько уверенных в своем итоговом успехе "синих" мы не видели давно. С другой стороны, можем действительно констатировать тот факт, что Хосеп Гвардиола в очередной раз себя переиграл неожиданными тактическими решениями, от которых команда извлекла для себя больше вреда, чем пользы. Манчестер Сити постарался рискнуть, — наверное, только так этот Челси и можно было обыграть — но вышел из битвы с пустыми руками.

Football.ua оценивает игру футболистов Манчестер Сити и лондонского Челси в матче на стадионе Драгау (по 10-балльной шкале).

Манчестер Сити

Эдерсон — 6,0. И ведь не так уж и много было серьезных вызовов в этот вечер для голкипера "горожан". Эдерсон реально спас команду только в ситуации с первой удачной попыткой Тимо Вернера попасть по мячу внутри штрафной, и в той ситуации — действительно, бразильский страж ворот просто прочитал оппонента. Решающий контакт в момент пропущенного гола происходил уже за пределами штрафной, а момент в конце поединка авторства Кристиана Пулишича завершился скорее промахом соперника, в то время как вратарь Сити выступал уже в роли наблюдателя. В остальных ситуациях игра Эдерсона нареканий не вызывала.

Кайл Уокер — 7,0. Правый защитник команды Хосепа Гвардиолы дал большой объем работы в этот вечер, но, если мы говорим о сравнении эффективности оборонительных и атакующих действий в его исполнении, то явно будет заметем перевес в сторону игры в отборе мяча. С фланговыми передачами у англичанина в этот вечер действительно не все было в порядке, хотя он и старался изо всех сил загрузить мяч партнерам в штрафную.

Джон Стоунз — Рубен Диаш — 6,5. Пара центральных защитников Сити провела достойный поединок, допустив единственную грубую ошибку лишь в под конец первого тайма. Бывали моменты, где Диаша и Стоунза можно было обвинить в не в полной мере грамотном выборе позиции, но это были лишь редкие эпизоды, не приводившие к реальному обострению.

Александр Зинченко — 6,5. К сожалению, мы действительно вынуждены признать, что Кай Хаверц в эпизоде со своим забитым мячом полностью выиграл позицию у украинского футболиста, после чего ему оставалось только не сбросить скорость в неподходящий момент. Зинченко и сам знает, что виноват, поэтому мы и увидели столь бурную реакцию в его исполнении после финального свистка. Но ведь не все же было исключительно в негативных тонах!

Игрок сборной Украины начал поединок очень уверенно, и чуть ли не первым из партнеров по команде попытался обыграть соперника один в один. Да, уже во втором тайме его уверенность несколько поубавилась, но и тут можно кинуть камень в огород избранной Сити тактике. Левое крыло атаки явно было нагружено намного меньше, чем противоположная сторона схемы.

Бернарду Силва — 5,5. Как для игрока, от которого всегда ждут качественного перемещения мяча по фронту атаки, 27 касаний за 64 минуты на поле — откровенный провал. Португалец выступил лишь тенью себя в этой игре.

Илкай Гюндоган — 6,0. Немецкий полузащитник не просто так собирал в середине подошедшего к концу сезона звания Игрок месяца в АПЛ, находясь в максимальном вовлечении в атакующую игру своей команды. Однако, Гвардиола решил попробовать сыграть через глубоко расположенного Гюндогана, что привело к тем результатам, которые мы с вами могли наблюдать. Как для игрока оборонительного плана, Илкан справился со своей задачей более-менее, но вот атака команды без его вовлечения явно не досчиталась качественного исполнителя.

Фил Фоден — 6,5. Юный англичанин был активен в первой половине матча, в привычном стиле охотно шел в дриблинг сразу против нескольких соперников, но после перерыва его активность также начала снижаться. Был у Фодена и голевой шанс, но Рюдигер сделал все от него зависящее в нужный момент. В итоге, Филу оставалось просто выполнять должный объем черновой работы в оставшееся время.

Рияд Марез — 6,0. Голевую возможность алжирца на последней минуте компенсированного времени он и сам себе будет припоминать еще очень долго. Нельзя было сказать, что в чем-то Марез в этом матче недорабатывал, однако очевидно, что Гвардиола хотел увидеть в его исполнении куда больше действий именно в заключительной фазе атак.

Кевин де Брюйне — 6,5. Сложно оценивать игру футболиста, для которого главный матч сезона завершился именно таким досадным образом. Можно лишь констатировать тот факт, что если у Сити и наблюдалась какая-то организация игры в передней линии, то после вынужденной замены бельгийца начался заметный сумбур в действиях футболистов "горожан".

Рахим Стерлинг — 5,0. Прямолинейный футбол англичанина мог дать преимущество команде Гвардиолы только в том случае, если бы Стерлингу на фланге противостоял бы футболисты с низкими скоростными характеристиками. Однако, его оппонентом стал Рис Джеймс, поэтому реализовать свои способности в полной мере нападающий "горожан" так и не сумел. Упущенный в тяжелой ситуации голевой момент образца начала матча так и остался фактически единственным для Стерлинга.

Габриэль Жезус — 6,0. От появления на поле в качестве четко выраженного нападающего, вместо "ложной девятки", с бразильца был большой спрос в плане ударов по чужим воротам или, хотя бы, подготовки моментов для партнеров ради их нанесения. Габриэль не смог дать ни того, ни другого, поэтому записал в свой пассив очередные "сухие" полчаса игрового времени.

Фернандиньо — 6,0. В условиях того, что незадолго до выхода опытного бразильского полузащитника на поле, травму получил Кевин де Брюйне, то появление опорника со стороны Гвардиолы выглядело лишь очевидным признанием неудачного выбора тактики еще во время подготовки к матчу. Сложно сказать, в каких кондициях находился Родри до стартового свистка, но его отсутствие было ощутимо в полной мере. Сити необходим был явно выраженный опорник для выхода из-под прессинга, но в нужный момент его не оказалось, а когда выше Фернандиньо, то условия на поле требовали уже совершенно иного подхода.

Серхио Агуэро — аргентинский форвард вышел на замену под конец матча в последний раз в футболке "горожан" с достаточно амбициозной задачей по спасению своей команды от поражения, однако не справился с ее выполнением. За 13 минут на поле Агуэро дали лишь шесть раз подержать мяч в ногах, а единственным обострением с его стороны была подача в руки Менди, сразу после позиционной ошибки Джеймса в обороне.

Челси

Эдуард Менди — 7,0. Голкипер "синих" сумел в отчетном поединке продемонстрировать успешность решения селекции клуба относительно его приглашения в команду. Менди играл с завидным спокойствие в тех ситуациях, где многие стражи ворот могли и запаниковать. Очередной "сухой" матч в его исполнении в этом сезоне, да еще и в финале Лиги чемпионов УЕФА — лучшей характеристики и не напишешь.

Сезар Аспиликуэта — 7,0. Если на фланге с оппонентами не справлялся бы Джеймс, на них бы тут же набрасывался бы правый центральный защитник "синих", ключевой задачей которого в этой игре была именно подстраховка. Поскольку правый фланговый футболист Челси со своей задачей справился, что мы еще обсудим ниже по тексту, то и для испанца, соответственно, работы стало куда меньше.

Тиаго Силва — 6,5. Лидер раздевалки Челси боролся до последнего с повреждением, полученным под конец первого тайма, но обстоятельства оказались сильнее. Сложно сказать, как бы в дальнейшем развивались события по ходу поединка, оставайся бразилец на поле, однако в чем-то его травма помогла встряхнуть команду ради борьбы "еще и за того парня".

Антонио Рюдигер — 6,5. Рюдигер в отчетной встрече фактически сделал только же сейвов, сколько и голкипер Менди, приняв на себя завершающий удар от Фодена с близкой дистанции в первом тайме. Немец в этом матче показал себя с наилучшей стороны в плане надежности, хотя поначалу явно нервничал под прессингом соперников. Впрочем, фанаты Манчестер Сити его все равно запомнят только в качестве того, кто сломал де Брюйне.

Рис Джеймс — 7,0. Фактическая нейтрализация Стерлинга — большая победа игрока правого фланга построения Челси. Джеймс выигрывал скоростные рывки практически во всех ситуациях, поэтому Сити пришлось перетаскивать мяч на противоположную сторону поля. Англичанина где-то не хватало в поддержании выпадов на чужой половине, но с такой игрой в защите — к нему совершенно не остается вопросов.

Жоржиньо — 6,5. Итальянец провел достаточно блеклый матч, лишь изредка возникая перед объективами телекамер в эпизодах с заработанными или совершенными фолами. Вполне возможно, что Тухель попросил Жоржиньо исполнить в этой игре полноценного опорного полузащитника, поэтому столь сдержанное поведение игрока может быть легко объяснимо.

Нголо Канте — 9,0. Француз в очередном поединке со своим участием смог оказаться на абсолютно любом фрагменте футбольного поля, а в заключительные минуты можно было легко поверить, что он был бы готов сыграть еще один матч и после финального свистка. Феноменальный объем работы в исполнении Канте не прекращает будоражить рассудок уже который сезон, поэтому звание Игрок матча им было заслужено полностью.

Бен Чилвелл — 6,5. Помимо голевого момента для Вернера еще на самом старте поединка, игроку левого фланга Челси не удалось создать возможностей для своих партнеров по команде. Англичанин, в большей степени, выбирал расположение в низкой позиции, относительно атаки, поэтому привычных подключений в его исполнении мы так и не увидели. При этом, возникали определенные вопросы по поводу его личного противостояния с Уокером, раз уж фланговый защитник все равно находил возможность загружать мячи внутрь штрафной.

Кай Хаверц — 8,5. В отличии от соотечественника, 21-летнему футболисту не понадобилось по нескольку раз предлагать голевые ситуации. Нельзя было сказать, что влияние Кая на игру было настолько значительным, чтобы в одиночку организовать переломный момент в пользу своей команды, но в нужный момент его грамотно включили передачей на ход, а дальше — он сделал то, что показывал еще во времена выступлений за Байер.

Мейсон Маунт — 8,0. Англичанин подвел черту под удачным для себя клубным сезоном результативной передачей на Хаверца, которая и принесла успех его команды. По ходу поединка Маунт не был одним из наиболее заметных игроков Челси на поле, но в нужный момент включился с голевым действием, поэтому можно считать, со своей задачей на игру спарвился.

Тимо Вернер — 5,5. С такой реализацией исключительно голевых ситуаций в матче настолько высокого уровня, Вернер вполне заслуженно в очередной раз стал объектом насмешек. Шутка ли, но в том же Twitter его фамилия упоминается чуть ли не втрое чаще, чем фамилия лучшего игрока финального поединка. Беда в том, что столь плохую реализацию даже большим объемом работы в дальнейшем по ходу поединка — а тут Тимо был, как всегда, на уровне — перекрыть не удастся.

Андреас Кристенсен — 6,5. Заходить в настолько ответственный поединок, в настолько неблагоприятной для команды психологической обстановке — та еще задача, но датчанин с ней справился. Очевидно, что опыт Тиаго Силвы стоит на порядок выше любого футболиста коллектива Тухеля, однако функционально Кристенсену удалось подменить выпавшего из обоймы партнера в оборонительных действиях.

Кристиан Пулишич — 6,0. Фанаты Челси, в особенности — их американская часть, сходили бы сума, если бы 10-й номер "синих" приговорил бы Манчестер Сити к поражению в конце матча, но в решающий момент Кристиан не сумел попасть в створ ворот из неплохого положения, из-за чего его команде пришлось еще немного понервничать до конца матча. Модель игры "пенсионеров" в конце матча не располагала к проявлению атакующего потенциала у их футболистов, поэтому Пулишичу пришлось больше работать на командный прессинг.

Матео Ковачич — замена ради удержания мяча как можно ближе к центральной линии от Тухеля была очевидным ходом под конец матча. Нельзя было сказать, что она не сработала, но и моментов у Сити от появления хорватского футболиста на поле стало не меньше. Впрочем, их нейтрализация в большей степени все равно зависела от работы всей команды.