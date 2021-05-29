Челси выиграл Лигу чемпионов, обыграв Манчестер Сити

В финальном поединке лондонский клуб минимально обыграл Манчестер Сити.

Мы прорывались к этому моменту сквозь изнурительный "пандемический" сезон достаточно долго, однако этот путь должен был рано или поздно завершиться, поэтому на поле португальского стадиона Драгау нас ожидал главный матч уходящего футбольного года — финал Лиги чемпионов УЕФА. На сей раз, исключительно английский финал — Манчестер Сити выступал в качестве номинальных хозяев в игре против лондонского Челси.

Долгое время "горожанам" не покорялся даже полуфинальный раунд данного состязания, но именно в этом тяжелом году им удалось переступить, в первую очередь, через себя, и наконец-то ворваться в решающий поединок в битве за трофей. Дорога была не из самых простых — на первых раундах плей-офф пришлось перешагивать через обе немецкие Боруссии (4:0 и 4:2 в играх против Менхенгладбаха и Дортмунда соответственно), а вот потом был уже финалист прошлого розыгрыша — французский Пари Сен-Жермен. С боем, но коллектив Хосепа Гвардиолы свою задачу выполнил (4:1).

Но ведь и оступались, наверняка, "небесно-голубые" — спросите вы. Да, бывало и такое. И тут главный символизм этого вечера. Лишь португальский Порту на своей домашней арене сумел обыграть Манчестер Сити в текущей еврокубковой кампании. Соперники по финалу прекрасно об этом знали, поэтому психологический козырь в рукаве у них также имелся.

А что же сам Челси? Лондонский клуб, также, как и соперники, проиграли лишь однажды. Удивительно, но все тот же Порту стал на их пути в выездном для "драконов" четвертьфинале (0:1), после чего "синие" стартовали полуфинальную стадию с ничейного результата в Мадриде против Реала (1:1), однако ответный матч против "галактикос" подопечные Томаса Тухеля провели настолько уверенно, что ни у кого не возникло сомнений — именно "пенсионеры" в этом году достойны попасть в финал.

Лондонский клуб начал показывать себя уже с самого начала поединка. Манчестер Сити от стартового свистка понесся в высокий прессинг, и где-то даже сумел на мгновение пошатнуть уверенность соперников в собственных силах. Однако, Челси сумел не только достаточно быстро оклематься от резвости оппонентов, но и начал резво отвечать. Момент Рахима Стерлинга на 8-й минуте, когда англичанина в левый фланг чужой штрафной сумел отправить длинной передачей Эдерсон — это все, что смогли выжать "горожане" из своей атакующей игры, но соперники создали куда больше в следующие минуты.

Один только Тимо Вернер мог собственными усилиями на исходе первой четверти часа игрового времени несколько раз давать своей команде преимущество в виде забитых мячей, но реализация в очередной раз подвела немецкого форварда, поэтому его команда была вынуждена постепенно отходить за центральную линию ближе к экватору первого тайма.

У Манчестер Сити совершенно не получалось наладить поставки мяча внутрь чужой штрафной. Моменты Фодена и Мареза были созданы скорее за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей, чем стали результатом слаженных командных действий. Было тем более несправедливо, что в таких условиях номинальные хозяева получили психологическое преимущество, когда на ровном месте Тиаго Силва получил очередное повреждение, в результате чего важная игра завершилась для него уже на 39-й минуте.

Горевал ли Челси от этого? Совершенно нет. Коллективу Тухеля, наоборот, удалось переместить мяч на чужую половину в завершении первого тайма, а результатом очередного уверенного отрезка в их исполнении стал закономерный гол. К сожалению, Кай Хаверц под передачу от центральной линии в исполнении Мейсона Маунта убегал мимо Александра Зинченко, после чего ему удалось пробросить мяч мимо Эдерсона, а затем поразить пустые ворота. Никто не мог сказать, что этот гол не был заслужен футболистами "синих" по ходу первой половины матча, а Гвардиола растерялся в технической зоне.

Вторая половина матча подарила нам много нервных эпизодов борьбы, градус которой заметно возрос, по сравнению с происходящим на поле в первом тайме. К сожалению, вновь не обошлось без последствий. Кевин де Брюйне на 55-й минуте столкнулся головами с Рюдигером в центре поля, а размер гематомы у него под глазом и подозрение на сотрясение мозга стало причиной для срочной замены. Потеряв главного разыгрывающего, Сити перешел на слишком простой футбол в построении своих атак, главной идее которого было нагрузить фланг Уокера, но подачи Кайла в этот вечер относительно спокойно читал Эдуард Менди.

По сути, "горожане" свой реальный голевой шанс получили лишь на последней из семи компенсированных минут, а вот их соперники вполне могли досрочно снять все вопросы, забей Кристиан Пулишич в ходе контратаки на 73-й минуте. В итоге, украинским фанатам обеих команд можно было взгрустнуть лишь по одному поводу — Александр Зинченко не выиграл еврокубок в своем первом в карьере большом финале.

Финальный свисток испанского арбитра Антонио Мигеля Матеу Лаоса в отчетном поединке означал, что триумфатором Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 стал лондонский Челси. Манчестер Сити был вынужден остановиться в шаге от заветного трофея.Манчестер Сити —0:1Хаверц, 43.Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Фоден — Марез, Де Брюйне (Жезус, 59), Стерлинг (Агуэро, 76).Э. Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Маунт (Ковачич, 79), Вернер (Пулишич, 66) — Хаверц.Предупреждения: Гюндоган, Жезус — Рюдигер.