Маунт — о победе в Лиге чемпионов: Я не могу выразить словами — это невозможно

Полузащитник Челси поделился эмоциями после матча.

В финальном поединке розыгрыша Лиги чемпионов Челси минимально обыграл Манчестер Сити благодаря голу Хаверца.

Полузащитник лондонцев Мэйсон Маунт прокомментировал победу своей команды.

"Я не могу выразить это словами — это невозможно. Я играл в двух финалах за Челси, в Кубке Англии, и мы проиграли их оба, и это было больно. Не могу выразить словами — это такой особенный случай, когда ты прошел весь путь в Лиге чемпионов.

У Сити есть лучшие игроки, это была такая тяжелая игра. Мы забили один гол, а потом мы защищались и боролись до конца. Мы проделали очень длинный путь, чтобы добраться до этого момента, где мы сейчас", приводит слова Маунта официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Манчестер Сити.