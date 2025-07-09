Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

09 липня 2025

Віктор Копієвський, Getty Images

Матч пройде 15 липня.

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у сезоні-2025/26 між люксембурзьким Діфферданжом та косовською Дрітою обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Віктора Копієвського, якому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Резервним рефері призначено Дмитра Панчишина.

За систему ВАР відповідатиме Олексій Деревінський, якому допоможе Олександр Шандор.

Нагадаємо, матч-відповідь Діфферданж — Дріта пройде 15 липня, а перша гра пройшла вчора, 8 липня, та завершилась мінімальною перемогою косоварів — 1:0.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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