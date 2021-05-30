Менди повторил рекорд Лиги чемпионов по сухим матчам

30 мая 2021

Эдуар Менди, Getty Images

Сенегальский голкипер провел девять поединков на ноль.

Вчера, 29 мая, в финале Лиги чемпионов лондонский Челси минимально обыграл Манчестер Сити (1:0).

Таким образом, вратарь "синих" Эдуар Менди не пропустил в девяти матчах из 12 в этом розыгрыше турнира.

По информации OptaJoe, подобным достижением могли похвастаться только Сантьяго Канисарес (Валенсия, сезон-2000/01) и Кейлор Навас (Реал, сезон-2015/16).

Также Эдуар установил новый рекорд турнира, став первым вратарем, который смог провести девять матчей на ноль в своем дебютном сезоне.

Отметим, что Менди стал первым африканским голкипером, который смог сыграть в финале Лиги чемпионов.

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