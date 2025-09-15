Стартував новий сезон Fantasy та Predictor Ліги чемпіонів від Football.ua

Підвищуємо залученість уболівальників до найбільш популярного турніру Старого Світу.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА розпочнуться вже незабаром, тож традиційно організатори змагань запустили два додаткових ігрових проєкти для вболівальників — Fantasy та Predictor.

Готуйте свої команди в складі 15 обраних вами гравців загальною вартістю в умовні 100 млн євро в режимі Predictor та долучайтесь до ліги Football.ua для наших читачів за наступними реквізитами:

Код ліги Fantasy: fu4X9f або посилання.

Також передбачайте остаточні рахунки шести окремих матчів кожного туру, які обирає УЄФА, та змагайтесь з іншими в режимі Predictor. Долучайтесь за наступними реквізитами:

код ліги Predictor 9A5U3VSLE3 або посилання.

Поспішайте, адже дедлайн спливає перед початком першого матчу в турі!