Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Стартував новий сезон Fantasy та Predictor Ліги чемпіонів від Football.ua

15 вересня 2025

x.com/ChampionsLeague

Підвищуємо залученість уболівальників до найбільш популярного турніру Старого Світу.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА розпочнуться вже незабаром, тож традиційно організатори змагань запустили два додаткових ігрових проєкти для вболівальників — Fantasy та Predictor.

Готуйте свої команди в складі 15 обраних вами гравців загальною вартістю в умовні 100 млн євро в режимі Predictor та долучайтесь до ліги Football.ua для наших читачів за наступними реквізитами:

Код ліги Fantasy: fu4X9f або посилання.

Також передбачайте остаточні рахунки шести окремих матчів кожного туру, які обирає УЄФА, та змагайтесь з іншими в режимі Predictor. Долучайтесь за наступними реквізитами:

код ліги Predictor 9A5U3VSLE3 або посилання.

Поспішайте, адже дедлайн спливає перед початком першого матчу в турі!

Джерело: Football.ua