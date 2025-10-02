Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед 0:4 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

02 жовтня 2025

Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Англійський Ньюкасл у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромив бельгійський Юніон на полі суперників (4:0).

Конкурентного протистояння тут не вийшло вже в першому таймі, коли "сороки" встигли до перерви забити тричі й зрештою просто довели справу до логічного завершення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед 0:4
Голи: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер (Сайкс, 67), Берджесс, Лейсен, Халаїлі (Патріс, 78) — Ван Де Перре (Расмуссен, 67), Зорган, Н'янг — -, Девід (Гігер, 46), Родрігес (Буфаль, 74)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Шер, 83), Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Голл, 73), Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 59) — Еланга (Барнс, 73), Вольтемаде (Осула, 73), Гордон

Попередження: Де Перре, Берджесс, Аллістер — Жоелінтон

Джерело: MEGOGO

