Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед 0:4 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Англійський Ньюкасл у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромив бельгійський Юніон на полі суперників (4:0).

Конкурентного протистояння тут не вийшло вже в першому таймі, коли "сороки" встигли до перерви забити тричі й зрештою просто довели справу до логічного завершення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед 0:4

Голи: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер (Сайкс, 67), Берджесс, Лейсен, Халаїлі (Патріс, 78) — Ван Де Перре (Расмуссен, 67), Зорган, Н'янг — -, Девід (Гігер, 46), Родрігес (Буфаль, 74)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Шер, 83), Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Голл, 73), Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 59) — Еланга (Барнс, 73), Вольтемаде (Осула, 73), Гордон

Попередження: Де Перре, Берджесс, Аллістер — Жоелінтон