Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Баєр Леверкузен — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

02 жовтня 2025

Баєр Леверкузен — ПСВ, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Леверкузенський Баєр у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського ПСВ (1:1).

Глядачам довелось чекати на розв’язку зустрічі аж до середини другого тайму, коли команди обмінялись голами й у підсумку розійшлись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — ПСВ у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баєр Леверкузен — ПСВ 1:1
Голи: Кофане, 65 — Сайбарі, 72

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Тап, Гарсія, Фернандес, Грімальдо — Тілльман (Маза, 80), Поку (Бен Сегір, 74) — Кофане (Ечеверрі, 80)

ПСВ: Коварж — Жуніор, Обіспо (Фламінго, 67), Гасеровські, Салах-Еддін — Сайбарі, Схаутен, Верман — Ман (Дріуш, 74), Тіл, Перішич (Байрактаревич, 74)

Попередження: Тіл — Сайбарі

Джерело: MEGOGO

