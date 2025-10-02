Баєр Леверкузен — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Леверкузенський Баєр у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти нідерландського ПСВ (1:1).
Глядачам довелось чекати на розв’язку зустрічі аж до середини другого тайму, коли команди обмінялись голами й у підсумку розійшлись.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — ПСВ у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Баєр Леверкузен — ПСВ 1:1
Голи: Кофане, 65 — Сайбарі, 72
Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Тап, Гарсія, Фернандес, Грімальдо — Тілльман (Маза, 80), Поку (Бен Сегір, 74) — Кофане (Ечеверрі, 80)
ПСВ: Коварж — Жуніор, Обіспо (Фламінго, 67), Гасеровські, Салах-Еддін — Сайбарі, Схаутен, Верман — Ман (Дріуш, 74), Тіл, Перішич (Байрактаревич, 74)
Попередження: Тіл — Сайбарі