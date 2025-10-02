Луїс Енріке: Чудово грати проти таких команд, як Барселона

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Барселоною.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА обіграв каталонську Барселону на виїзді.

Барселона — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Це була чудова гра, хоча на моє враження від неї зараз явно впливає результат. Це завжди добре, коли бачиш, як грають дві команди, які не б'ють один одного по ногах, а які — вочевидь, тому що у них дуже талановиті гравці — намагаються грати у футбол та завдавати один одному болю власним контролем м’яча.

Це була дуже насичена гра. У першому таймі вони були кращими, і поки ми не забили, ми мали труднощі. Як тільки ми пропустили, ми одразу ж відновили свій рівень. Нуну зробив неймовірний ривок, і ми змогли прорватися на лівому фланзі, а Сенні Маюлю завершив атаку. Перший тайм був рівним, але в другому таймі ми були кращими.

Так, Вітінья помилився біля наших воріт, але робити помилки — це нормально. Він разом із Педрі — один із двох найкращих півзахисників у світі, без сумніву.

Нам було важко зупинити Педрі. Послухайте, ми багато говорили про нього з футболістами, але це дійсно дуже важко зробити. Чудово грати проти таких команд, як Барселона, бо вони вселяють у вас і вашу команду бажання досягти успіху, бажання вдосконалюватись.

Сьогодні ми грали з багатьма молодими гравцями з молодіжної системи, яким 17 чи 18 років, і чудово мати таку команду.

Зокрема, Маюлю — дуже хороший гравець, ви ще познайомитесь із ним пізніше більш детально. У нього багато якостей. Універсальність, удар обома ногами, робота в обороні, висока якість, він може грати як інсайдом, так і на фланзі, або взагалі як форвард... Мені з ним дуже пощастило", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен зіграє в гостях у леверкузенського Баєра.