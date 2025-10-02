Флік: Упевнений, що Барселона може грати так само добре, як і ПСЖ

Керманич Барселони прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні каталонська Барселона на власному полі поступилась французькому Парі Сен-Жермен у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми грали набагато краще, аніж у другому. Ми втомились та зрештою пропустили. ПСЖ — чудова команда, вони грали у фантастичний футбол. Ми ж не грали на найкращому рівні, а це необхідно робити в Лізі чемпіонів. Ми повинні цю проблему подолати.

Педрі та Френкі де Йонг зіграли багато хвилин у останніх матчах, тож важливо, щоб вони були свіжими. Думаю, у другому таймі було помітно, що деякі наші гравці дуже втомились. Усі на полі виклались на повну. За рахунку 1:1 потрібно краще захищатись, і ми цьому навчимось для наступних матчів.

Я не думаю, що ми можемо сказати, що ми були на тому ж рівні, що ПСЖ сьогодні. Але я вірю у свою команду. Ми працюємо над тим, щоб повернутись до найкращої форми. Ми програли сьогодні, але ми будемо тренуватись, вдосконалюватись, і зрештою нам усе вдасться.

Філософія ПСЖ фантастична. У них є молоді гравці, які дуже хороші, у них свіжіші ноги, а ті, хто виходили на заміну, підняли рівень команди. Ми провели багато ігор останніми тижнями. У п'ятницю ми поговоримо з командою про те, що нам потрібно покращити.

Структура, яка у нас є, дуже важлива, але в нас її не було в другому таймі. Але коли я бачу роботу деяких гравців, таких як Ерік Гарсія, це фантастично. Ми змогли побачити рівень ПСЖ, і я впевнений, що ми можемо грати так само добре, як і вони, із часом.

Але спочатку ми повинні витримувати 90 хвилин. Ми всі повинні захищатись, ми всі повинні атакувати, і ми повинні цьому навчитись. Ми бачили це у ПСЖ. Усі вони хотіли отримувати м'яч і знали, як використовувати простір.

Ми розчаровані. Коли ти так багато хвилин граєш від нічиєї 1:1, тобі потрібно грати розумніше під завісу гри, а з нами цього не сталось. Ми хотіли показати набагато кращу гру. Ось чому ми розчаровані. Ми повинні прийняти цей результат. Це футбол. Давайте працювати далі, щоб стати сильнішими", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме грецький Олімпіакос.