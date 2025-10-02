Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Флік: Упевнений, що Барселона може грати так само добре, як і ПСЖ

02 жовтня 2025

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Керманич Барселони прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні каталонська Барселона на власному полі поступилась французькому Парі Сен-Жермен у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми грали набагато краще, аніж у другому. Ми втомились та зрештою пропустили. ПСЖ — чудова команда, вони грали у фантастичний футбол. Ми ж не грали на найкращому рівні, а це необхідно робити в Лізі чемпіонів. Ми повинні цю проблему подолати.

Педрі та Френкі де Йонг зіграли багато хвилин у останніх матчах, тож важливо, щоб вони були свіжими. Думаю, у другому таймі було помітно, що деякі наші гравці дуже втомились. Усі на полі виклались на повну. За рахунку 1:1 потрібно краще захищатись, і ми цьому навчимось для наступних матчів.

Я не думаю, що ми можемо сказати, що ми були на тому ж рівні, що ПСЖ сьогодні. Але я вірю у свою команду. Ми працюємо над тим, щоб повернутись до найкращої форми. Ми програли сьогодні, але ми будемо тренуватись, вдосконалюватись, і зрештою нам усе вдасться.

Філософія ПСЖ фантастична. У них є молоді гравці, які дуже хороші, у них свіжіші ноги, а ті, хто виходили на заміну, підняли рівень команди. Ми провели багато ігор останніми тижнями. У п'ятницю ми поговоримо з командою про те, що нам потрібно покращити.

Структура, яка у нас є, дуже важлива, але в нас її не було в другому таймі. Але коли я бачу роботу деяких гравців, таких як Ерік Гарсія, це фантастично. Ми змогли побачити рівень ПСЖ, і я впевнений, що ми можемо грати так само добре, як і вони, із часом.

Але спочатку ми повинні витримувати 90 хвилин. Ми всі повинні захищатись, ми всі повинні атакувати, і ми повинні цьому навчитись. Ми бачили це у ПСЖ. Усі вони хотіли отримувати м'яч і знали, як використовувати простір.

Ми розчаровані. Коли ти так багато хвилин граєш від нічиєї 1:1, тобі потрібно грати розумніше під завісу гри, а з нами цього не сталось. Ми хотіли показати набагато кращу гру. Ось чому ми розчаровані. Ми повинні прийняти цей результат. Це футбол. Давайте працювати далі, щоб стати сильнішими", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме грецький Олімпіакос.

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

