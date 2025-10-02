Голанд: Я розлючений

Форвард Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Монако.

Англійський Манчестер Сіті в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на виїзді.

Монако — Манчестер Сіті 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "містян" Ерілнг Голанд прокоментував виступ власної команди.

"Я розлючений, і я думаю, що всі в Манчестер Сіті повинні бути розлючені цим результатом. Цього недостатньо для нас.

Хочете більше дотиків до м’яча від мене? Мені байдуже, я просто виконую свою роботу.

Зараз я не надто високо оцінюю всі ці індивідуальні рекорди. Зараз я просто, як я вже казав, розлючений", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті поїде в гості до іспанського Вільярреала.