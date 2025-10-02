Гвардіола: У футболі ти маєш завжди перемагати

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Монако.

Напередодні англійський Манчестер Сіті в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на виїзді.

Монако — Манчестер Сіті 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"У футболі ти маєш завжди перемагати — це й є результатом. Наша гра сьогодні в багатьох аспектах була справді хорошою. І крок за кроком ми будемо покращувати свої результати.

Але ми зробили багато речей сьогодні належним чином. Ми створили багато гольових моментів, активно знаходили Філа Фодена в першому таймі. Більшість гравців зіграла справді на високому рівні.

До того ж ми майже нічого не дали створити суперникам, а натомість самі створювали моменти. Ми дуже добре адаптуємось до суперників і грали справді добре. Це моє відчуття.

Але, звичайно, коли справа доходить до близького матчу, потрібно… Сьогодні ми здобули один заліковий бал, це все, що я можу вам зараз сказати.

Голанд? Він грав справді добре. Він грає для того, щоб забивати голи. Він грав проти трьох центральних захисників і двох опорних півзахисників перед собою, тому партнерам його було нелегко знайти. Але ми маємо це робити для того, щоб він забивав голи.

Це була справді гарна гра. Ми створили багато моментів, але, на жаль, у кінці ми не ідеально захищались від штрафного удару, якого не мало б бути, і пропустили з пенальті, який призначили, коли Ніко першим торкнувся м'яча… що є, те є.

Арбітри? Мені нічого сказати іспанським арбітрам", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті поїде в гості до іспанського Вільярреала.