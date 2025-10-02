Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Гвардіола: У футболі ти маєш завжди перемагати

02 жовтня 2025

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Монако.

Напередодні англійський Манчестер Сіті в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на виїзді.

Монако — Манчестер Сіті 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"У футболі ти маєш завжди перемагати — це й є результатом. Наша гра сьогодні в багатьох аспектах була справді хорошою. І крок за кроком ми будемо покращувати свої результати.

Але ми зробили багато речей сьогодні належним чином. Ми створили багато гольових моментів, активно знаходили Філа Фодена в першому таймі. Більшість гравців зіграла справді на високому рівні.

До того ж ми майже нічого не дали створити суперникам, а натомість самі створювали моменти. Ми дуже добре адаптуємось до суперників і грали справді добре. Це моє відчуття.

Але, звичайно, коли справа доходить до близького матчу, потрібно… Сьогодні ми здобули один заліковий бал, це все, що я можу вам зараз сказати.

Голанд? Він грав справді добре. Він грає для того, щоб забивати голи. Він грав проти трьох центральних захисників і двох опорних півзахисників перед собою, тому партнерам його було нелегко знайти. Але ми маємо це робити для того, щоб він забивав голи.

Це була справді гарна гра. Ми створили багато моментів, але, на жаль, у кінці ми не ідеально захищались від штрафного удару, якого не мало б бути, і пропустили з пенальті, який призначили, коли Ніко першим торкнувся м'яча… що є, те є.

Арбітри? Мені нічого сказати іспанським арбітрам", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті поїде в гості до іспанського Вільярреала.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

