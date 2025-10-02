Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао 4:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Дортмундська Боруссія у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла баскський Атлетік (4:1).

Проблеми для іспанського колективу почали вимальовуватись ще в першому таймі, коли суперники позбавили їх м’яча й забили перший м’яч у цій зустрічі.

Одразу ж поперерві "джмелі" подвоїли власну перевагу, після чого Атлетік таки відіграв один м’яч, але наприкінці зустрічі пропустив ще двічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао 4:1

Голи: Свенссон, 29, Чуквуемека, 51, Гірассі, 82, Брандт, 90+1 - Гурусета, 61

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Шлоттербек, 70), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Беллінгем (Нмеча, 69), Свенссон — Адеємі (Баєр, 63), Чуквуемека (Брандт, 63) — Гірассі (Сілва, 87)

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан (Аресо, 46), Паредес, Лекуе — Хаурегісар (Лапорт, 46), Рего — Вільямс (Руїс де Галаррета, 46), Наварро, Гомес (Серрано, 63) — Саннаді (Санчес, 80)

Попередження: Баєр — Паредес, Горосабель