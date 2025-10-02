Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Вільярреал — Ювентус 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

02 жовтня 2025

Вільярреал — Ювентус, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Іспанський Вільярреал у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти туринського Ювентуса (2:2).

"Жовта субмарина" провела більш якісний за суперників перший тайм у плані атаки й забила відносно швидкий м’яч.

Проте після перерви "зебри" стрімко повернулись до гри та не просто відігрались, а й вийшли вперед за рахунком.

Долю напруженого матчу в підсумку довелось вирішувати на останніх хвилинах, і три очки команді Ігора Тудора зрештою не дав здобути її колишній футболіст.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Ювентус у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Вільярреал — Ювентус 2:2
Голи: Мікаутадзе, 18, Вейга, 90 — Гатті, 49, Консейсан, 56.

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Педраса (Кардона, 76) — Б'юкенен (Олувасеї, 64), Парехо (Молейро, 64), Гує, Комесанья — Пепе, Мікаутадзе (Ахомаш, 76).

Ювентус: Перін — Калулу, Гатті, Келлі — Камб'язо (Ругані, 80), Локателлі, Маккенні, Кабаль (Маріу, 16) — Копмейнерс (Консейсан, 46), Їлдиз (Аджич, 80) — Девід (Влахович, 86).

Попередження: Ахомаш — Кабаль, Камб'язо, Консейсан.

Джерело: MEGOGO

команди
