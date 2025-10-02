Вільярреал — Ювентус 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Іспанський Вільярреал у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти туринського Ювентуса (2:2).

"Жовта субмарина" провела більш якісний за суперників перший тайм у плані атаки й забила відносно швидкий м’яч.

Проте після перерви "зебри" стрімко повернулись до гри та не просто відігрались, а й вийшли вперед за рахунком.

Долю напруженого матчу в підсумку довелось вирішувати на останніх хвилинах, і три очки команді Ігора Тудора зрештою не дав здобути її колишній футболіст.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Ювентус у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Вільярреал — Ювентус 2:2

Голи: Мікаутадзе, 18, Вейга, 90 — Гатті, 49, Консейсан, 56.

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Педраса (Кардона, 76) — Б'юкенен (Олувасеї, 64), Парехо (Молейро, 64), Гує, Комесанья — Пепе, Мікаутадзе (Ахомаш, 76).

Ювентус: Перін — Калулу, Гатті, Келлі — Камб'язо (Ругані, 80), Локателлі, Маккенні, Кабаль (Маріу, 16) — Копмейнерс (Консейсан, 46), Їлдиз (Аджич, 80) — Девід (Влахович, 86).

Попередження: Ахомаш — Кабаль, Камб'язо, Консейсан.