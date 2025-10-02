Де Брюйне: Гойлунн схожий на Голанда

Бельгієць порівняв одноклубника з експартнером по Манчестер Сіті.

Півзахисник Наполі Кевін де Брюйне провів паралелі між своїм одноклубником Расмусом Гойлунном та Ерлінгом Голандом.

Бельгієць і данець стали героями матчу Ліги чемпіонів проти ліссабонського Спортінга (2:1), де перший двічі асистував другому. Після гри хавбек зізнався, що Гойлунн нагадує йому Ерлінга Голанда, свого колишнього партнера по Манчестер Сіті.

"Расмус швидко прогресує, він дуже схожий на Голанда. Їхнє подібність у манері відкривань. Можливо, Гойлунн частіше відходить назад і взаємодіє з м’ячем, але, думаю, йому варто більше атакувати простір — так він зможе регулярно забивати голи й допомагати нам", — заявив де Брюйне в інтерв’ю Corriere dello Sport.

Расмус Гойлунн приєднався до Наполі минулого літа з Манчестер Юнайтед на правах оренди з обов’язковим викупом.