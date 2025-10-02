Арсенал — Олімпіакос 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Лондонський Арсенал у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв грецький Олімпіакос (2:0).
Гра за повної переваги команди Мікеля Артети, яка зрештою почалась із швидкого м’яча "канонірів", і завершилась пізнім голом у їхньому виконанні.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Олімпіакос у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Арсенал — Олімпіакос 2:0
Голи: Мартінеллі, 13, Сака, 90+2
Арсенал: Рая — Вайт (Тімбер, 58), Саліба, Магальяес (Москера, 75), Льюїс-Скеллі — Едегор, Субіменді, Меріно (Райс, 58) — Троссар (Сака, 73), Йокерес, Мартінеллі (Езе, 73)
Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос (Б'янкон, 86), Пірола, Ортега — Гарсія (Сципіоні, 75), Ессе (Стрефецца, 86) — Мартінш (Таремі, 62), Шикінью (Музакітіс, 86), Поденсе — Ель-Каабі
Попередження: Магальяес, Субіменді, Райс — Поденсе