Стрічка новин

09:30

Гвардіола: У футболі ти маєш завжди перемагати

09:10

Арсенал — Олімпіакос 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

08:50

Бернарду Сілва: Трохи прикро їхати з Монако лише з одним заліковим балом

08:30

Вільярреал — Ювентус 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

08:10

Наполі — Спортінг Лісабон 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

00:45

Барселона — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

00:40

Ліга чемпіонів-2025/26: розклад та результати матчів

00:06

Баєр Леверкузен та ПСВ переможця не визначили

00:05

Дубль Гойлунна приніс перемогу Наполі над Спортінгом

00:02

Дубля Голанда не вистачило Манчестер Сіті для перемоги над Монако