Ерік Гарсія пояснив свою заміну в матчі Барселони з ПСЖ

Ерік Гарсія не зміг догравати матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ до кінця. Іспанця замінили на 86-й хвилині через підозру на травму, а вже через чотири хвилини парижани забили переможний гол (2:1).
"Флік замінив мене через травму? Ні, ні, я просто трохи втомився і відчув напругу в підколінному сухожиллі", — сказав Гарсія.
У неділю "синьо-гранатові" зіграють на виїзді з Севільєю в рамках восьмого туру Ла Ліги.
Ерік Гарсія взяв участь у дев’яти матчах каталонської команди в усіх турнірах, відзначившись одним голом.