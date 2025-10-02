Ерік Гарсія пояснив свою заміну в матчі Барселони з ПСЖ

Захисник запевняє, що причина — втома, а не травма.

Ерік Гарсія не зміг догравати матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ до кінця. Іспанця замінили на 86-й хвилині через підозру на травму, а вже через чотири хвилини парижани забили переможний гол (2:1).

"Флік замінив мене через травму? Ні, ні, я просто трохи втомився і відчув напругу в підколінному сухожиллі", — сказав Гарсія.

У неділю "синьо-гранатові" зіграють на виїзді з Севільєю в рамках восьмого туру Ла Ліги.

Ерік Гарсія взяв участь у дев’яти матчах каталонської команди в усіх турнірах, відзначившись одним голом.