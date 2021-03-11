Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Выбрать лучшего будет довольно сложно.

Стартовало голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что в список претендентов вошли четыре футболиста.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче с Севильей.

Полузащитник Порту Сержиу Оливейра, дубль в ворота Ювентуса.

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо с 79% точных передач в поединке с РБ Лейпциг.

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас, у которого 9 сэйвов в матче с Барселоной и отбитый пенальти Лионеля Месси.

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