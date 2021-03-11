Куман: Покидаем Лигу чемпионов с высокоподнятой головой

Специалист — о поединке во Франции.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1).

"Мы вылетели, и это главное в этом виде спорта. Покидаем Лигу чемпионов с высокоподнятой головой. У нас были возможности усложнить задачу для нашего соперника. В первом тайме мы смотрелись куда лучше ПСЖ. Мы рисковали игрой в защите, чтобы молниеносно убегать в атаки.

На самом деле, мы заслужили большего за эти усилия. По крайней мере, на перерыв мы должны были уходить со счетом 1:2. Если бы мы вели в перерыве, вторая половина была бы совершенно другой".

Обзор матча ПСЖ — Барселона

"Лионель Месси уже давно видит, что команда улучшает свою игру благодаря всем внесенным нами изменениям. В частности, у нас есть молодые игроки достаточно высокого уровня. У нас впереди большое будущее. Лео не может сомневаться в том, что эту команду ждет успех.

Соперник сыграл эффективно в первом матче, нам же это не удалось. Он забил четыре мяча, мы – один. Огромная разница. Неправильно было бы критиковать команду за то, что она не добилась успеха. Хотелось бы отметить вратаря ПСЖ Кейлора Наваса. Этот парень, безусловно, был лучшим на поле. Шансы у нас были, но мы ими не воспользовались", — цитирует Кумана ВВС.

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