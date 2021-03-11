Форсберг: РБ Лейпциг нужно извлечь урок из этого противостояния против Ливерпуля, и смотреть в будущее

Полузащитник РБ Лейпциг прокомментировал вылет его команды из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после дуэли против Ливерпуля.

Как и в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, английскому Ливерпулю удалось обыграть немецкий РБ Лейпциг на поле Пушкаш Арены в Будапеште со счетом 2:0, при авторстве голов Садио Мане и Мохаммеда Салаха. Этот результат ознаменовал вылет команды Юлиана Наггельсмана из еврокубкового турнира.

Ливерпуль — РБ Лейпциг 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершению противостояния в столице Венгрии, шведский полузащитник "Красных быков" Эмиль Форсберг на послематчевом интервью подвел итоги очередной неудачной игры для его команды в рамках отчетной дуэли.

"Нашей изначальной задумкой было обеспечение раннего забитого мяча, чтобы затем продолжать наращивать давление на соперника. Мы не справились со своей задачей, после чего игра постепенно перетекала в сторону Ливерпуля.

Соперники прекрасно умеют переключаться между обороной и атакой, и именно за счет этого сумели забить нам два мяча. Мы пробовали разные варианты, но и в ответном матче ничего не получилось.

Вылет из еврокубков может немного повредить команде в психологическом плане, но я горжусь всеми своими одноклубниками, потому что мы до этого победили в сложной группе.

Теперь нам нужно извлечь урок из этого противостояния против Ливерпуля, и смотреть в будущее, потому что у нас все еще есть важные игры в Кубке Германии и в Бундеслиге до конца сезона", — подытожил Форсберг.

РБ Лейпциг, действительно, в ближайшее время предстоит сыграть непростой поединок в рамках национального первенства, на своем поле приняв франкфуртский Айнтрахт.