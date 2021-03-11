Гулачи: Ливерпуль — один из лучших в Европе по игре на контратаках

Голкипер РБ Лейпциг прокомментировал вылет его команды из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после дуэли против Ливерпуля.

Немецкий РБ Лейпциг не смог в полной мере извлечь опыт из первого противостояния против английского Ливерпуля, и повторно сложил оружие на поле все той же Пушкаш Арены, уступив "красным" при аналогичном счете (0:2), который вновь был обеспечен голами Садио Мане и Мохаммеда Салаха после перерыва.

Ливерпуль — РБ Лейпциг 2:0 Видео голов и обзор матча

Голкипер "Красных быков" Петер Гулачи нес малую вину за пропущенные мячи своей команды, однако именно ему пришлось на послематчевом интервью объяснять столь неудачный исход дуэли.

"Нашей очевидной задачей было забить первыми, после чего строить планы по дальнейшему развитию событий. У нас это не получилось, поэтому говорить больше не о чем. Во втором тайме мы были близки к выполнению своей цели, имели пару полу-моментов и удар головой в перекладину от Александра Серлота.

Приходилось открываться шире с каждой новой минутой, чем, в итоге, и воспользовался Ливерпуль. Соперник, безусловно, первоклассная команда в плане реализации ошибок команды напротив. Один из лучших в Европе по игре на контратаках", — подытожил вратарь РБ Лейпциг.

Отныне, немецкий клуб может сосредоточиться на борьбе за чемпионский титул на внутренней арене против мюнхенской Баварии, а свой следующий матч "Красные быки" проведут в домашних условиях против франкфуртского Айнтрахта.