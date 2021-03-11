ПСЖ прошел Барселону впервые за 26 лет

11 марта 2021

Маурисио Почеттино, getty images

Команда Почеттино переписывает историю.

ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогу двух поединков с Барселоной.

По информации Wildstat, парижский клуб прошел "сине-гранатовых" в данном турнире впервые за 26 лет. В последний раз такое случалось в 1995 году.

Каталонцы же за это время трижды проходили ПСЖ – в 2013, 2015 и 2017 годах.

Ранее наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился эмоциями от ответной игры его команды против каталонской Барселоны.

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