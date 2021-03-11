Клопп: Мы выполняли самую тяжелую и грязную работу, Лейпциг — могущественная команда

Специалист оценил игру своих подопечных.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Лейпцигом (2:0).

"Мы создали много моментов. В первом тайме были эпизоды, но мы их не использовали. Опять же, самое важное это то, что мои игроки не позволили никому увидеть, насколько хорошим может быть Лейпциг. Обычно они монстры, они такие могущественные, но мы защищались очень хорошо. Большой комплимент парням.

Да, в Премьер-лиге мы потерпели не мало неудач, но попали в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболисты действительно получили удовольствие сегодня вечером, что на данный момент для них важно. Мы выполняли самую тяжелую и грязную работу. Обыграть Лейпциг было проблематично".

"Два центральных полузащитника сыграли невероятную игру. Вся последняя линия сыграла невероятную игру, потому что выстоять сегодня было сложной задачей. Мы очень хорошо защищались вместе, что важно. У всей команды была действительно хорошая игра. Это было хорошее выступление.

В прошлый раз, когда мы играли в Лиге чемпионов, это была долгая поездка. В следующий раз мы сыграем в понедельник, это нормально. Мы должны подготовиться. Если мы будем играть, как сегодня, Вулверхэмптону будет очень нелегко", — цитирует Клоппа ВВС.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.