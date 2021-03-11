Президент ПСЖ: Неймар и Мбаппе — парижане, и останутся ими в дальнейшем

Функционер французской команды уверен в причастии своих футболистов к будущему его клуба.

После ничейного исхода ответной игры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны (1:1), который закрепил за французским ПСЖ право принять участие в четвертьфинале главного клубного европейского турнира, президент "красно-синих" Нассер Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport поделился мнением относительно поединка и будущего для лидеров атаки команды, Килиана Мбаппе и Неймара.

ПСЖ — Барселона 1:1 видео голов и обзор матча

"Лично для меня, большая честь — оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. После этой игры, я забыл, о события четырехлетней давности. История остается историей, а сегодня нам удалось провести отличную игру и выбить такую отличную команду, как Барселона, европейского турнира. Мы счастливы.

Хочу заявить именно сейчас: Неймар и Мбаппе — парижане, и они всегда останутся парижанами", — подытожил функционер парижского клуба.

Пока действующие чемпионы Франции будут ожидать момент жеребьевки четвертьфинала, им самое время переключить внимание на домашнюю игру национального первенства против Нанта.